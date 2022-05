Puente de El Quelite va a tardar, advierte Alcalde de Mazatlán

Aunque ya se licitó la obra, la reconstrucción del puente de El Quelite va a tardar, adelantó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“El jueves se empezó a licitar, no sé los términos, pero ya está eso, va a tardar (la reconstrucción) porque no se hace de la noche a la mañana, estos tiempos de agua no va a haber puente todavía, pero ya es un paso”, continuó el Presidente Municipal.

Reiteró que no se utilizarán recursos del Plan de Mejoramiento Urbano.

“No tiene nada que ver una cosa con otra, el PMU tiene destinatario en qué se va utilizar, no puede ser desviado para allá (para la reconstrucción del puente de El Quelite)”, expresó Benítez Torres.

Agregó ya es un paso el que el pasado jueves haya iniciado la licitación para la reconstrucción de dicho puente que colapsó a finales de agosto pasado por la fuerte corriente del Río Quelite provocada por el paso del Huracán Nora por Sinaloa.

El 30 y el 31 de agosto de 2021 se desplomaron dos tramos del puente en mención ubicado en el kilómetro 31+900 de la Carretera Internacional 15 México-Nogales, tramo Mazatlán-Culiacán, por las fuertes corrientes del Río Quelite generadas por el Huracán Nora.

Desde entonces no hay paso en ambos sentidos en ese punto de la carretera, por lo que los conductores tienen que utilizar la Autopista del Pacífico Mazatlán-Culiacán, y quienes viven en El Quelite y comunidades de esa sindicatura tienen que ir a dar la vuelta hasta Mármol para poder llegar a Mazatlán y regresar.

La reconstrucción del puente tendrá un costo de 200 millones de pesos, que serán aportados por el Gobierno federal, dio a conocer recientemente el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Para el presente año se destinarán para Mazatlán 500 millones de pesos del PMU, otros 500 millones en 2023, y la misma cantidad para el 2024, para dar un total de mil 500 millones de pesos, dio a conocer en su momento el Gobernador del Estado.