$!‘Puente’ deja poca afluencia turística en Mazatlán; playas concentran a visitantes

MAZATLÁN._ A pesar de que este fin de semana se une al “puente” que adelanta el asueto del 21 de marzo en México, Mazatlán mostró poca presencia de turismo este sábado en sus principales calles y avenidas. Sin embargo, las playas registraron la llegada de algunos visitantes que decidieron disfrutar del mar.
En las playas de la Avenida del Mar, Playa Pinitos y Olas Altas se observó a varias personas que aprovecharon el sol, la ligera neblina y la brisa del viento para pasar el mediodía y parte de la tarde frente al Océano Pacífico.
Familias, parejas y grupos de amigos se adelantaron a lo que será el periodo vacacional de Semana Santa y disfrutaron de un sábado de convivencia y diversión dentro del mar mazatleco, que este día presentó un oleaje tranquilo, con una altura máxima de 0.9 metros y mínima de 0.6 metros.
Los pequeños grupos de bañistas aprovecharon la jornada que se caracterizó por un clima soleado con temperatura de 28 grados y una sensación térmica similar, además de una humedad cercana al 40 por ciento.
Por otro lado, sitios turísticos como el Centro Histórico de Mazatlán, el Mercado Municipal José María Pino Suárez y el Faro registraron una afluencia moderada de visitantes durante el día.
Algunos turistas aprovecharon para tomarse fotografías en las conocidas letras turísticas del malecón y recorrer la zona hotelera.
Se espera que conforme se acerque el periodo de Semana Santa aumente la llegada de visitantes al puerto, pues de acuerdo con estimaciones del sector hotelero, la ocupación podría alcanzar hasta el 80 por ciento en esas fechas.