$!Puente en Libramiento Colosio no resuelve problema de movilidad en Mazatlán, dice el PAN

El puente vehicular en el Libramiento Luis Donaldo Colosio, sobre la Avenida Juan Pablo II, no resolverá la problemática de movilidad que se vive en esa zona de la ciudad y se debe supervisar para que la obra que aún le faltan como dos meses para concluir, sea realizada con calidad, manifestó el presidente del Partido Acción Nacional en Mazatlán, Evaristo Corrales Macías.

”Queremos dejar de manifiesto una situación que fue pública y evidente que causó controversia y porque luego, como se dice, lo que no se ve no existe y aquí en donde estamos esta mañana hay una inversión de 233 millones de pesos para resolver una problemática de movilidad de la ciudad, que desde nuestro punto de vista, para los expertos y para los que no lo son, pues simple y sencillamente no resolverá la problemática de movilidad que vive esta zona de la ciudad”, expresó Corrales Macías en conferencia de prensa.