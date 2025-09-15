$!Puente patrio llena hoteles y comercios en Mazatlán, pese a pronóstico en contra

Aprovechando el puente patrio, Mazatlán amaneció casi lleno de turistas regionales repuntando ocupaciones del 80 por ciento, confirmó el dirigente de la Asociación de Hoteles 3 Islas, José Ramón Manguart Sánchez.
Y es que gracias al comportamiento de tomar la decisión de viaje de última hora se dio esta demanda en los hoteles.
”Hemos tenido prácticamente el mismo comportamiento de Semana Santa, Pascua a verano en los fines de semana largo, tanto julio y agosto, tuvimos desde el fin de semana en niveles del 80 por ciento de ocupación”.
Agradeció al tipo de turismo que se encuentra en Mazatlán como el regional, que refleja que el proceso de recuperación y de confianza va poco a poco ante el escenario de inseguridad que vive Sinaloa.