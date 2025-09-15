$!Puente patrio llena hoteles y comercios en Mazatlán, pese a pronóstico en contra

Aprovechando el puente patrio, Mazatlán amaneció casi lleno de turistas regionales repuntando ocupaciones del 80 por ciento, confirmó el dirigente de la Asociación de Hoteles 3 Islas, José Ramón Manguart Sánchez.

Y es que gracias al comportamiento de tomar la decisión de viaje de última hora se dio esta demanda en los hoteles.

”Hemos tenido prácticamente el mismo comportamiento de Semana Santa, Pascua a verano en los fines de semana largo, tanto julio y agosto, tuvimos desde el fin de semana en niveles del 80 por ciento de ocupación”.