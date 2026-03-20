$!Pulmoneros reportan la peor crisis económica en décadas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Pulmoneros aseguran que atraviesan la peor crisis económica que hayan vivido en Mazatlán en las últimas décadas.
Luis Mariano Ortega, líder de estos transportistas, lamentó que los gobiernos han fallado en la implementación de políticas públicas para revertir esta situación.
El dirigente acudió a un llamado de la Secretaría de Turismo de Sinaloa para participar en una capacitación sobre cómo promover positivamente el destino, en medio de un contexto adverso para el sector.
“Estamos atravesando por la peor crisis económica de los últimos 50 años. Es una situación muy crítica que ha hecho, incluso, ya que varias unidades no puedan seguir laborando, sino varias unidades paradas”, dijo.
La situación no es exclusiva de los pulmoneros, señaló , sino que también afecta a otros servicios de transporte como taxis, aurigas y camiones urbanos.
“No, no vemos, no vemos estrategias concretas por parte del gobierno para poder iniciar algún proyecto, algún programa de recuperación económica. Esa es la verdad, han fallado y siguen fallando en el tema de generar una mejor percepción de seguridad en las carreteras, que es lo más importante, y yo creo que es por la situación de que mucha gente pues ya no viene aquí a a visitarnos”.
Ortega destacó que, aunque Mazatlán continúa siendo un destino seguro para los turistas en zonas como el malecón, las playas y la Zona Dorada aún se requiere mayor presencia policial.
En cuanto a la actividad nocturna, afirmó que esta prácticamente ha desaparecido en el puerto en los últimos años.
“Sí, de parte de los tres niveles de gobierno para poder garantizarle tanto a la gente de Mazatlán que nos movemos los fines de semana o que vamos a divertirnos, tanto para para los turistas como para nadie es un secreto que la vida nocturna en Mazatlán ha desaparecido en estos últimos prácticamente dos años”.
Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades para implementar acciones que permitan recuperar la actividad económica, especialmente de cara al periodo vacacional de Semana Santa.
“Se tiene que hacer algo para enderezar el camino, enderezar el rumbo, porque vamos a tener una Semana Santa probablemente buena a secas, pero mientras tanto todos estos días, todos estos fines de semana, pues el poder generar un ingreso para subsistir cada día se vuelve más complicado”, puntualizó.
El dirigente de las pulmonías, considerados entre los vehículos más icónicos de la ciudad, consideró además que las autoridades han reaccionado tarde ante la crisis del sector.
“Totalmente tarde. Hemos hecho miles de llamadas a la Secretaría de Turismo, a Gobierno del Estado, a Gobierno municipal, al Gobierno federal para que puedan convocar, y ni siquiera han tenido la capacidad para convocar a los sectores. Siempre las reuniones son con grupos privilegiados, que no sabemos ni siquiera qué les dicen. Tal vez a ellos no les esté yendo tan mal como a nosotros, por eso es bueno que las reuniones se lleven a cabo pues con todos los sectores, que nos tomen en cuenta”.
Asimismo, pidió ser escuchados por las autoridades municipales para exponer la situación real que enfrenta el sector.
“Pudiéramos dar opiniones o cuando menos dar una versión lo más cercana a la realidad de las declaraciones de la Presidenta que dice que Mazatlán pues está mejor que nunca y que tenemos los mejores números en cuanto a turismo y la realidad es otra”, agregó.
Finalmente, Ortega insistió en la necesidad de aplicar estrategias efectivas para mejorar la percepción de seguridad en las carreteras hacia el destino.
“La realidad es que todavía siguen sucediendo cosas en las carreteras que conducen aquí al destino y eso ya a estas alturas, después de dos años, ya la estrategia de seguridad debería de estar ajustadas para que cuando menos las carreteras las tengamos seguras”, concluyó.