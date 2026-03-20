$!Pulmoneros reportan la peor crisis económica en décadas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Pulmoneros aseguran que atraviesan la peor crisis económica que hayan vivido en Mazatlán en las últimas décadas.

Luis Mariano Ortega, líder de estos transportistas, lamentó que los gobiernos han fallado en la implementación de políticas públicas para revertir esta situación.

El dirigente acudió a un llamado de la Secretaría de Turismo de Sinaloa para participar en una capacitación sobre cómo promover positivamente el destino, en medio de un contexto adverso para el sector.

“Estamos atravesando por la peor crisis económica de los últimos 50 años. Es una situación muy crítica que ha hecho, incluso, ya que varias unidades no puedan seguir laborando, sino varias unidades paradas”, dijo.

La situación no es exclusiva de los pulmoneros, señaló , sino que también afecta a otros servicios de transporte como taxis, aurigas y camiones urbanos.

“No, no vemos, no vemos estrategias concretas por parte del gobierno para poder iniciar algún proyecto, algún programa de recuperación económica. Esa es la verdad, han fallado y siguen fallando en el tema de generar una mejor percepción de seguridad en las carreteras, que es lo más importante, y yo creo que es por la situación de que mucha gente pues ya no viene aquí a a visitarnos”.