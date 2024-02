Tras manifestar que se está en los últimos detalles del Carnaval Internacional de Mazatlán 2024 que traerá una importante ocupación hotelera y derrama económica, el Alcalde propuso buscar a quienes provocaron el actual problema de rebosamiento del drenaje y que ardan en la Quema del Mal Humor, además de que se debe fortalecer unidos a la Jumapam.

“A decir de Raúl Rico (director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán) que es el que lleva todo este tema, están en tiempo y forma, que no hay retraso, no hay problema, estamos ahorita nosotros prácticamente ya en los últimos detalles, en materia de seguridad ha habido reuniones con las corporaciones, van dos, tres reuniones de coordinación”, continuó González Zataráin.

“Se va tener una última un día antes o dos días antes del Carnaval y ya prácticamente se arranca, y en el tema que tiene que ver con la construcción de carros alegóricos eso me dicen que sin problema salen en tiempo y forma, va a ser muchísima derrama económica, de hecho lo que se ha dicho a través de Desarrollo Económico del Municipio es que se tiene ya más del 90 por ciento reservado en hotelería”.

A pregunta expresa sobre sondeos en que la gente propone que en la Quema del Mal Humor, previo al Combate Naval del próximo sábado la ciudadanía reitera que quien debe arder es la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, el Alcalde dijo que la hubieran quemado hace mucho cuando provocaron estos problemas.

“La hubieran quemado hace mucho cuando provocaron estos problemas, estamos escuchando que esto tiene 10 años, pues entonces la hubieran propuesto porque estos problemas nosotros los estamos recibiendo como una herencia, el asunto es no nos estamos volteando hacia otro lado, los estamos viendo”, continuó.

“Yo creo que más que nunca Jumapam está más comprometida, lo que no hizo antes, lo que no atendieron antes hoy se está atendiendo, entonces contrario a lo que se propone yo considero que hoy debiéramos estar todos sumados a qué, a fortalecer a Jumapam pagando el agua, 52 por ciento de los ciudadanos no la pagan, solamente el 48 y a veces exigimos un servicio que no pagamos”.

Reiteró que si el 52 por ciento de los usuarios no pagan el agua y están exigiendo que no haya derrames de drenaje, que no haya tiradero de agua y si Jumapam no tiene recursos para repararlo porque la gente no paga entonces con qué cara se puede exigir.

Por ello la Jumapam recurre al Municipio para que haga la obra, pues este tipo de obras las hace el Ayuntamiento, no la paramunicipal.

“Yo creo que habría que buscar a quienes provocaron este problema y quemarlos, a quienes abandonaron el tema del drenaje, yo creo que las propuestas (de quién arderá en la Quema del Mal Humor) deberían de ir más en el sentido objetivo porque hoy más que nunca Jumapam y nosotros estamos metidos en este tema de la problemática, que son demasiados los problemas”, subrayó González Zataráin.

“Que estamos rebasados porque es enorme el problema sí, hay que reconocerlo, porque es un problema enorme, pero no estamos escondidos, andamos viendo los problemas, pero solucionando, como lo dice nuestro lema: ‘Escuchando y Resolviendo’, no es venir a verlo y ahí nos vamos, no, como lo hicieron mucho tiempo, yo creo que deberían de enfocarse en quienes abandonaron ésto, quiénes le dieron la espalda a los problemas del drenaje en Mazatlán y los problemas de los servicios en la Jumapam”.

Reiteró que en la paramunicipal quienes estuvieron anteriormente dejaron caer prácticamente todo, la cartera vencida es del 52 por ciento, la gente no paga.

“Entonces hay que enfocarnos en eso y yo propondría pero a quienes provocaron eso y ahí se sabe, prácticamente sabemos perfectamente quiénes no atendieron este tema”, subrayó.