‘Que El Químico Benítez presente denuncia’, dice Rocha Moya sobre señalamientos a Higuera Osuna

MAZATLÁN._ Ante los señalamientos que hizo el jueves el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres de que el tres veces Presidente Municipal, Alejandro Higuera Osuna, dejó endeudado a Mazatlán e hizo cosas que no debieron de haberse hecho, el Gobernador del Estado dijo que el Químico debe presentar la denuncia correspondiente pues ningún funcionario público es intocable.

“Todos los funcionarios tenemos responsabilidades de nuestros actos, pues si tiene responsabilidad el secretario qué tiene que hacer el Químico, después de la palabra los hechos, si tienen que denunciar denuncien, porque lo otro es política, politiquería diría el Presidente (de la República)”, expresó Rubén Rocha Moya en entrevista la mañana de este viernes en este puerto.

“Claro, el que sea, si alguien piensa que porque es mi secretario particular es intocable, no, ningún funcionario es intocable, lo primero que tiene que hacer (el Químico) es hacer denuncias, pero no la denuncia pública, no, no, no, que se denuncie, que se denuncie a todos los responsables y que se aplique la justicia y la ley, porque el recurso público no se puede dilapidar y funcionario público que lo dilapide, funcionario que lo use mal debe ser sancionado aunque sea Rubén Rocha, aunque sea Rubén Rocha”.

En la sesión ordinaria 20 de Cabildo de Mazatlán realizada el jueves, en la que varios regidores criticaron que el Alcalde priorice una promoción de este puerto en el próximo evento de automovilismo de la Fórmula 1 en la Ciudad de México cuando en Mazatlán hay diversos problemas como el rebosamiento de aguas negras, falta de infraestructura de drenaje, agua y vialidades, entre otras, Benítez Torres expresó que el tres veces Alcalde Alejandro Higuera Osuna dejó endeudada a la ciudad e hizo cosas que no debieron de haberse hecho y que ahora la actual administración las está pagando.

Entre dichos temas mencionó que la demanda por cerca de 141.8 millones de pesos que perdió el Ayuntamiento ante Nafta Lubricantes fue por un caso que inició en la administración de Higuera Osuna, quien llegó a la Alcaldía por el Partido Acción Nacional.

Ante dichos señalamientos en esa sesión el Regidor Martín Pérez Torres del PAN, le dijo a Benítez Torres que él no va a pagar por lo que hayan hecho otros y si Higuera Osuna es un pícaro que lo diga a Rocha Moya para que lo corra porque ahora es su secretario particular.

Tanto Rocha Moya como Benítez Torres llegaron al cargo que ahora ocupan apoyados por la coalición Juntos Haremos Historia integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Sinaloense.