$!Que en Sinaloa no hay acaparadores de agua, descarta Diputada Graciela Domínguez

La Diputada federal por Morena, Graciela Domínguez, vino a Mazatlán a dar un informe legislativo del trabajo hecho por el Congreso de la Unión durante el 2025, que casi concluye, y de las recientes reformas, entre ellas de la nueva Ley General de aguas, tan polémica, descartando que Sinaloa tenga un problema grande de acaparamiento porque hay Módulos de riego en la entidad que distribuyen el líquido con orden.
“Fíjate que a diferencia de lo que se cree, Sinaloa no enfrenta mucho ese problema; hay un ordenamiento que ha venido funcionando a través de los módulos de riego, pero nuestro enfoque no fue como encontrar a los culpables, sino más que nada propositivo. Por supuesto que la Conagua fue soltando información de quiénes eran los acaparadores en general en el país, justo porque hubo toda una campaña de acusar al gobierno de querer robarle el agua a los pequeños productores”, aseguró.
Domínguez Nava abundó que más allá de ordenar el uso del agua de lo privado a lo público, le apuestan a la distribución para todos los productores acordes a sus necesidades y que los partidos de oposición del PRI y PAN no supieron interpretarlo generando gran polémica y bloqueos.
“Es una ley que ha generado mucha polémica, como todas las grandes reformas de gran calado que hemos llevado a cabo a propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum y que significa darle para atrás a todo el andamiaje de privatización, en este caso del uso del agua”.
La diputada insistió que se busca corregir el acaparamiento que durante años afectó a comunidades enteras y a agricultores por algunos particulares.
Citó a la prensa local que la legislación anterior priorizó el uso comercial del agua para fines agrícolas e industriales, dejando en segundo plano el derecho humano y la consecuencia en Sinaloa fue un largo periodo de sequía; en la nueva Ley se marca esta diferencia.
“No hace muchos meses nosotros vivimos la sequía y muchas comunidades tuvieron problemas serios de la necesidad del agua de uso doméstico... periodos de escasez de agua tiene que haber una prioridad para el agua de consumo doméstico y no puede estar la prioridad del consumo industrial por encima del uso doméstico”, explicó.
En conferencia de prensa, la morenista recordó que en este periodo resaltan dos reformas constitucionales, además de la aprobación de siete nuevas leyes y 46 modificaciones a leyes secundarias, como parte del mandato derivado de dichas reformas.