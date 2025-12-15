$!Que en Sinaloa no hay acaparadores de agua, descarta Diputada Graciela Domínguez

La Diputada federal por Morena, Graciela Domínguez, vino a Mazatlán a dar un informe legislativo del trabajo hecho por el Congreso de la Unión durante el 2025, que casi concluye, y de las recientes reformas, entre ellas de la nueva Ley General de aguas, tan polémica, descartando que Sinaloa tenga un problema grande de acaparamiento porque hay Módulos de riego en la entidad que distribuyen el líquido con orden.

“Fíjate que a diferencia de lo que se cree, Sinaloa no enfrenta mucho ese problema; hay un ordenamiento que ha venido funcionando a través de los módulos de riego, pero nuestro enfoque no fue como encontrar a los culpables, sino más que nada propositivo. Por supuesto que la Conagua fue soltando información de quiénes eran los acaparadores en general en el país, justo porque hubo toda una campaña de acusar al gobierno de querer robarle el agua a los pequeños productores”, aseguró.

Domínguez Nava abundó que más allá de ordenar el uso del agua de lo privado a lo público, le apuestan a la distribución para todos los productores acordes a sus necesidades y que los partidos de oposición del PRI y PAN no supieron interpretarlo generando gran polémica y bloqueos.