MAZATLÁN._ Fueron nueve los telescopios los que se apuntaron al cielo en dirección al Sol para observar el eclipse este sábado, informó el presidente de la Samaz.

El presidente de la Sociedad Astronómica Mazatleca, David Esquivel, detalló que los nueve telescopios que utilizaron en la observación del eclipse anular de este sábado 14 de octubre fueron de tipo reflectores y refractores.

Añadió que hubo de observación directa, a los cuales las personas se acercaron y pudieron observar el fenómeno a través del ocular, además de otros telescopios de proyección.

“También hubo binoculares, filtros para poder observar directamente, hubo muchos lentes, al final pudimos conseguir lentes, y creo que la gente, todos pudieron acceder a los lentes, no hubo problema, pero otra vez insistir en que el 8 de abril (eclipse solar total) no va a ser así; el 8 de abril no podemos estar improvisando de dónde sacamos lentes del día anterior”, precisó el presidente de la Samaz.

David Esquivel subrayó que para este eclipse debe haber medio millón de lentes en Mazatlán, esto para la observación del eclipse solar total de este próximo 8 de abril de 2024.

El presidente de la Sociedad Astronómica Mazatleca dio a conocer que se espera que el 8 de abril se repliquen más de diez veces de lo que hubo este sábado en logística, así como asistencia a la observación del evento astronómico.

“No, no, para nada, esperábamos poquita gente; sí esperábamos que se volviera un poco caótico porque a veces la gente se desespera”, expresó.