Queda bajo el agua el crucero de Juan Carrasco y Gutiérrez Nájera, en Mazatlán

Vecinos y automovilistas enfrentan complicaciones; ‘Esto pasa cada vez que llueve’, señalan desde la colonia Montuosa
Jesús Herrera |
11/10/2025 13:04
MAZATLÁN._ El crucero de las avenidas Juan Carrasco y Gutiérrez Nájera, en el centro de Mazatlán, quedó de nuevo inundado, debido a la fuerte lluvia por los efectos de la tormenta Raymond, la mañana de este sábado.

Los automovilistas tuvieron que maniobrar para poder cruzar en medio del agua.

Por momentos las banquetas se perdieron debido al agua, que llegó a los negocios de la zona.

“Esto es cada vez que llueve, se inunda mucho este crucero”, dijo Angelina, vecina de la colonia Montuosa, quien tuvo que extremar precauciones para poder cruzar a pie rumbo al mercado Juan Carrasco.

Y es que por momentos, la lluvia arrecia este sábado 10 de octubre en Mazatlán

