MAZATLÁN._ Entre los proyectos que quedan pendientes en los dos años como Alcalde Interino de Mazatlán, Édgar González Zataráin manifestó que se encuentra el inicio de la construcción del teleférico con fines de transporte urbano y que el Gobernador también contempla instalarlo en Culiacán.

“Qué otra cosa me hubiera gustado, el iniciar el teleférico con propósito de transporte urbano, es decir, el que planteábamos para la población para que se moviera no como turístico, sino como transporte urbano, esa parte que estaba muy fácil, estaba ya prácticamente ya a la vuelta de la esquina, que no lo logramos establecer en el tiempo que queríamos nosotros”, dijo González Zataráin.

“Iniciarlo hubiese sido una irresponsabilidad porque no lo hubiésemos terminado, yo sí quería ver terminado eso, ya lo tiene el Gobierno del Estado, ya lo tiene el Gobernador tanto el de Culiacán como el de Mazatlán porque el Gobernador atrajo también el proyecto para Culiacán, entonces ambos los trae el Gobernador, sí requiere del visto bueno del Gobernador porque es un transporte en el esquema que lleva si tú lo construyes pues requiere recursos públicos del Estado”.

Agregó que si no lo construye el Gobierno y se contrata con un particular pues se requiere subsidio al transporte, dependiendo el esquema que se contrate en el futuro, pero eso ya se queda en la cancha del Gobierno del Estado.

El Presidente Municipal recordó que el proyecto del teleférico es que inicie en el área de los fraccionamientos Pradera Dorada y llegue a la Carretera Internacional al Norte, por donde está el Instituto Cultural de Occidente, ya que se necesita que donde los pasajeros desciendan haya rutas de camiones urbanos para continuar su trayecto.

Otra de las líneas o rutas del teleférico llegaría hasta frente al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social nuevo, a donde llegan tanto derechohabientes de ese sistema de salud como centenares de estudiantes, dio a conocer el Alcalde.

“Ese es un proyecto que traíamos, yo platiqué ese tema con el Gobernador, pero también platiqué con los empresarios que laboran ese proyecto, los que lo hicieron en el Estado de México y en la Ciudad de México, ellos trabajan con un esquema, con los dos esquemas que quieran, te hacen la obra y te cobran lo de la obra o ellos financia la obra y tú subsidiar el boleto, el resto que te cobra el boleto, porque el boleto para la población debe ser simbólico como el camión y el resto, o sea, otra parte más o menos igual la pagan, la subsidian los gobiernos, en este caso el Gobierno del Estado, así se hace en el Estado de México y en la Ciudad de México, como el Metro que está subsidiado”, reiteró.

“Nosotros empezamos unos pre estudios de este tema y se vieron dónde, cuándo, vimos las condiciones, se vieron de dónde, que de las Praderas hacia dónde, cómo, los puntos, vino gente a inspeccionar, a ver, a detallar, estuvieron acá dos semanas y vieron que era factible, avanzamos con todo ese tema, con las pláticas, las factibilidades , todo el tema de lo que tiene que ver el aforo y esos temas ya son avance, cuando planteamos el esquema en aquel entonces ellos decían que en un año seis meses podían terminar una ruta, ya me quedaba menos de ese tiempo a mí y ya no alcanzaba y había que hacer todos los convenios, elaborar junto con el Gobernador el esquema que decidieron”.

El Gobernador trae todos los avances para que en el momento adecuado si así lo considera él decida si se concreta el proyecto, reiteró González Zataráin.