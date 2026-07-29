$!Quedan bajo el agua en la colonia Jesús García, en Mazatlán; piden apoyo del Gobierno

Viviendas de la colonia Jesús García, en este puerto, quedaron bajo el agua, incluso también las de banquetas altas, tras la fuerte lluvia, acompañada de actividad eléctrica de la madrugada de ayer miércoles.
Las familias reportaron pérdida de muebles, refrigeradores, lavadoras, abanicos, camas e incluso televisores.
Y es que en cuestión de segundos, las viviendas ubicadas por las calles Pedro Infante, Limón, callejón Lima, Naranjo, Emiliano Zapata, 18 de Marzo, Francisco I. Madero, Pemex, Constitución, Margarita Maza de Juárez y Héroes Revolucionarios, quedaron inundadas.
“Se salió el canal, estuvo muy feo, las calles parecían el río de Villa Unión, a casi todas las familias se les metió el agua de la lluvia”, dijo Miriam, vecina de la calle Naranjo.
Y es que las calles quedaron inundadas, el agua entró a las viviendas y los vecinos trataron de proteger sus pertenencias, pero el agua subió muy rápido.
Por la calle Emiliano Zapata el agua entró a las viviendas, incluso a las de las banquetas altas.
“El agua subió rápido, algunos alcanzaron a sacar sus carros y llevarlos a otra parte para que el agua no les entrara”, dijo un vecino del lugar.
“Vea hasta dónde llegó el agua, hasta las casas con banquetas altas también se le metió, poco, pero se les metió”.
Por su parte, vecinos de la calle Pedro Infante mostraron su molestia e hicieron circular un video en su grupo de WhatsApp que grabaron cuando pasa una patrulla de Pemex haciendo olas y provocando que el agua entrara a las viviendas.
Incluso le gritaron que viera lo que estaba haciendo.
Los vecinos aseguran que ninguna autoridad se hizo presente en la colonia para brindar ayuda durante ayer miércoles.