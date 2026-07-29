$!Quedan bajo el agua en la colonia Jesús García, en Mazatlán; piden apoyo del Gobierno

Viviendas de la colonia Jesús García, en este puerto, quedaron bajo el agua, incluso también las de banquetas altas, tras la fuerte lluvia, acompañada de actividad eléctrica de la madrugada de ayer miércoles. Las familias reportaron pérdida de muebles, refrigeradores, lavadoras, abanicos, camas e incluso televisores.







Y es que en cuestión de segundos, las viviendas ubicadas por las calles Pedro Infante, Limón, callejón Lima, Naranjo, Emiliano Zapata, 18 de Marzo, Francisco I. Madero, Pemex, Constitución, Margarita Maza de Juárez y Héroes Revolucionarios, quedaron inundadas. “Se salió el canal, estuvo muy feo, las calles parecían el río de Villa Unión, a casi todas las familias se les metió el agua de la lluvia”, dijo Miriam, vecina de la calle Naranjo. Y es que las calles quedaron inundadas, el agua entró a las viviendas y los vecinos trataron de proteger sus pertenencias, pero el agua subió muy rápido.





