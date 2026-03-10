$!Quedan huellas de pintas en Palacio Municipal de Mazatlán realizadas en la marcha del 8M

Aunque se realizaron trabajos de lavado, aún quedan huellas de las pintas que se realizaron en los portales del Palacio Municipal de Mazatlán al terminar la marcha del pasado 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Ese día centenares de personas entre integrantes de colectivos, familiares de personas desaparecidas y grupos de madres rastreadoras participaron en una marcha en este puerto que comenzó cerca de las 16:00 horas entre las avenidas Del Mar y Lola Beltrán con rumbo al Palacio Municipal, en el Centro de la Ciudad.

Algunas de las personas participantes realizaron pintas en el edificio del Poder Judicial del Estado, donde se encuentran los Juzgados Familiares, las cuales fueron borradas horas después con labores de pintura.