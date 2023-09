MAZATLÁN._ El presidente de Coparmex Mazatlán, Fernando Ignacio Valdez Solano, comentó que la Confederación Patronal de la República Mexicana se encuentran “metidos al mil por ciento” en la política, por lo que solicitan candidatos capaces y honestos.

Señaló que debido a eso quieren que todas las personas, en un primer paso, tengan la INE actualizada, para después analizar las propuestas de cada uno de los candidatos.

“¿Qué está haciendo Coparmex? Tocando puertas con los siete partidos políticos de Sinaloa y decir: ‘Queremos candidatos honestos. Queremos candidatos capaces. Que lancen a quien ellos quieran, pero que los revisen, que los evalúen y que postulen a lo mejor que tengan’”, dijo Fernando Ignacio Valdez Solano.

Añadió que si esto es posible se tendrán buenos funcionarios públicos.

“No sé si es malo o bueno, pero definitivamente por candidatos independientes no tenemos posibilidades. No hay, vamos siendo realistas. No hay. Tienen que ser postulados por los partidos políticos”, dijo el líder.

Valdez Solano señaló que pueden incidir con los candidatos, pues, comentó, es por el bien de México.

“Ojalá que podamos convencer que los partidos políticos busquen el bien común y no el bien particular; si logramos el bien común vamos a tener candidatos de primera (...) la elección de 2024 es la mamá de las elecciones; son casi 20 mil puestos de elección popular. Nunca en la historia democrática de México habíamos tenido una lección tan importante”, subrayó.

El presidente de Coparmex, Fernando Ignacio Valdez Solano, puntualizó que es importante que los partidos trabajen en armonía.