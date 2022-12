$!’Queremos que la mayoría de los mexicanos vengan a disfrutar Islas Marías’: AMLO

”Baste decir que se constituye este penal en pleno porfiriato, en 1905. En ese tiempo se padecía en México de una dictadura, había esclavitud y no había libertades. Esa dictadura fue la que condujo a la Revolución de 1910. Ese es el antecedente del surgimiento de este penal. También recordábamos que, así hubo una época de trabajos esclavizantes, esta isla fue gobernada por uno de los revolucionarios más destacados, más íntegros de nuestro país, aquí estuvo como director de esta prisión el General Francisco J. Múgica, y él traía la idea de la readaptación social mediante el trabajo y la educación, una visión completamente opuesta a la medida drástica, coercitiva de castigo a los que cometen algún delito o son acusados por defender ideales”.

Hay muchos otros antecedentes, hechos, anécdotas sobre estas Islas Marías. Comentaba también hace un momento que, en la primer campaña presidencial, en Nayarit hablé de que, si ganábamos, esta isla se iba a convertir en la isla de los niños y ya no iba seguir siendo prisión, dijo.

”Se tiene pensado el que puedan hacerse viajes de Mazatlán, también desde luego de Nayarit, de San Blas, donde embarcamos hoy, hicimos cuatro horas desde el histórico puerto de San Blas hasta este puerto de las Islas Marías, con un mar un poco picado. Cuando es así, me decían los extraordinarios marineros, el comandante del barco, que se van a hacer tres horas y media de San Blas.

”Y se va a promover para que se conozca que hay esta opción, esta alternativa, y también cuidar que no se sature. Debe saberse que no se aceptó la oferta que nos hacían, de que llegaran cruceros, muchos menos el construir hoteles modernos de cinco estrellas o de gran turismo, no es ese el propósito, lo que queremos es que pueda venir la mayoría de los mexicanos, disfrutar de estas islas y reafirmar nuestra identidad, reafirmar nuestra historia, reafirmar nuestra cultura. También pueden venir extranjeros, está abierto este sitio a todos los seres humanos”.