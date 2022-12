$!¿Quién hace sonar las campanas de Catedral de Mazatlán?

Dio a conocer que lo que le pagan es principalmente para él, pero también le da una parte a su mamá.

Recordó que en el presente año a él le correspondió tocar las campanas por la misa de la Navidad que se ofició a las 20:00 horas del ayer sábado 24 de diciembre y lo mismo en la llamada de la Misa de Gallo a las 20:00 horas del próximo sábado 31 de diciembre.

“A mí me va tocar ese día, no me acuerdo si es el primero o el 24 que se dan muchas campanadas, y a quien esté le toca darlas, a mí me va tocar ese día, el sábado en la noche y el 31 a mí también”, continuó.

En entrevista en su lugar de labores expresó que en ocasiones después de dar las campanadas se va a celebrar la Navidad o la llegada del Año Nuevo, pero a veces no celebra.

“Sí me gusta mucho mi trabajo, la verdad, ...anteriormente vendía ostiones en los Pinitos (Playa Pinitos), ya me vine para acá totalmente”, recordó.