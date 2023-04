“Entonces en teoría estas personas llegan al poder, a la Cámara de Diputados o a donde quieran y se supone que conocen la realidad de las personas que dicen representar, o sea, que entienden las problemáticas de las comunidades indígenas y esto realmente no está pasando, yo me tomé la tarea de analizar el trabajo legislativo de esas personas que representan a las minorías y solo como un dato avasallador, de 15 mil iniciativas que presentan los representantes de la diversidad sexual, los representantes de las mujeres y los representantes de las comunidades indígenas solo el 1.5 por ciento en promedio tienen que ver con los problemas que esas comunidades o esas minorías tienen”, subrayó.

“Es decir, pues no están representando los problemas que tienen”.

También expuso que las cuotas de representación están en un primer momento y pretende transitarse o otros donde por ejemplo nos incluyan a nosotros los jóvenes y pues yo quisiera evitar desde una trinchera muy humilde, que las personas que llegan a representarnos a nosotros realmente conozcan nuestros problemas y conozcan nuestra realidad”, continuó.

“Y algo que yo he repetido en muchas ocasiones y creo que un poco hasta el cansancio es que nuestra generación, ustedes, yo, los jóvenes que están allá afuera tienen una serie de problemáticas y una serie de realidades de las que las instituciones y de las que los políticos no están hablando, no están discutiendo”.

Dijo que una realidad que se vive es que aunque una persona tenga título de estudios en mano, sin decir con eso que no estudien, van a salir de la escuela, van a conseguir un trabajo y van a ganar 8 mil pesos al mes, que no sirven para casi nada, van a trabajar en la informalidad y no van a tener seguro social, por lo tanto, no van a tener crédito para vivienda, prestaciones, entre otras.

Expresó que si se revisan los discursos o programas que proponen los políticos o los partidos nadie está hablando de lo que los jóvenes están viviendo.