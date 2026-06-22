$!Quienes fallan a Morena, ya traían malas raíces desde su origen: Legisladores

Sin mencionar nombres, se refirió al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez y la lista de 8 funcionarios más señalados por el Gobierno de Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico y todo lo que se ha desatado en el tema de inseguridad, asegurando que quienes se desviaron no siguieron los fundamentos del morenismo y que deben ser investigados si hay algo que imputarles.

Las próximas elecciones estatales y locales de Sinaloa en el 2027 si se verá afectado el partido Morena ante la situación que vive Sinaloa por señalamientos contra el ex Gobernador Rubén Rocha y nueve funcionarios de su gabinete investigados por Estados Unidos, indicaron en conferencia de prensa el Comisionado Estatal del Partido del Trabajo, Jesús Fernando García Hernández, y la diputada Olegaria Carrasco.

El representante del Partido del trabajo y diputado, se refirió a que van a trabajar en alianza por una candidata con un buen perfil ya analizado y que van a buscar convencer.

“Muchos, a lo mejor los deslumbró el dinero, a lo mejor los deslumbró otra cosa, pero ya traen sus raíces así. No crean que porque llegan al partido y se hacen de otra manera. Entonces, quien tiene los lineamientos bien firmes y los principios de Morena bien firmes, no lo hace”.

La legisladora federal Olegaria Carrasco, indicó que quien es morenista de los fundadores se conducen como se debe, con los fundamentos del partido.

“El dinero del pueblo es dinero del pueblo. Porque hay que ver de dónde viene la gente que se ha incrustado en Morena y que son los que han hecho daño. Quienes fallan a Morena, ya traían malas raíces desde su origen”.

Pero, confió en que a través de la reciente alianza que acaban de pactar con el Partido del Trabajo, el Verde y Morena para competir en la próxima contienda electoral se tornará compleja por este tipo de escenarios provocados por personas que dañan el proyecto, pero que ganarán nuevamente porque son más los buenos que los malos.

Y consideró que van a convencer a los decepcionados de seguirle apostando a Morena y sus candidatos porque se les explicará que quienes se desviaron ya venían con conductas contrarias desde su origen y que forzosamente tendrán que analizar la procedencia de quienes se han incrustado en el movimiento.