Quiere Alcaldesa de Mazatlán que cercanía con la gente sea el sello de su administración

A un año de que rindió protesta como la primera mujer electa como Presidenta Municipal de Mazatlán para el periodo 2024-2027, Estrella Palacios Domínguez, dijo que quiere que la cercanía con la gente sea el sello de su administración.

“Ya llevamos un año al frente de esta administración y he podido rendir mi Informe de Gobierno donde les he presentado los resultados de nuestro Plan de Desarrollo Municipal en los cuatro ejes estratégicos donde nos enfocamos principalmente y a un año de Gobierno les puedo decir que me siento muy contenta de poder servir a los mazatlecos”, añadió Palacios Domínguez, quien rindió protesta el 31 de octubre del 2024 en la Sala de Cabildo a su actual cargo.

“Vamos por más, vamos por más trabajo que hacemos arduamente todos los días y vamos a seguir haciendo que el bienestar llegue a todos los rincones de nuestro querido Mazatlán tanto en zona urbana como en zona rural y continuamos siempre muy cercanos a la gente, que eso es algo que quiero que sea el sello de nuestra administración: la cercanía con la gente”.

Recordó que se tiene el Programa Mazatlán Contigo donde todos los miércoles salen a escuchar a la gente, a atender las peticiones.

“Es el programa digamos insignia de esta administración porque quiero que toda la gente de Mazatlán se sienta atendida por este Gobierno que es el Gobierno de la gente y de la transformación”, reiteró.

Precisó que no hará algún evento masivo para presentar su Primer Informe de Trabajo, solamente fue la entrega del mismo en Cabildo el pasado 9 de octubre y ahí mismo dio cuentas al pueblo en rendición, con honestidad, con transparencia y aprovechan todos los eventos que se tiene para hablar de frente a la ciudadanía de todo lo que se está haciendo en este Gobierno.

“Por ejemplo en el rubro de Obras Públicas ya llevamos 147 obras públicas, nos habíamos propuesto al inicio de esta administración 137, son casi 10 obras más y vamos a terminar este 2025 no solamente llegando a nuestras metas sino que superándolas y eso me pone muy contenta y vamos a seguir trabajando por las y los mazatlecos”, expuso Palacios Domínguez.

Ante la iniciativa del Instituto Federal de la Defensoría Pública de presentar un recurso de amparo en contra del Ayuntamiento de Mazatlán para que garantice el derecho a la movilidad segura que tienen todos los ciudadanos, manifestó que se está trabajando con el programa Maz Bachetón en diferentes vialidades de la ciudad.

“Estamos atentos a cualquier situación que la ciudadanía nos pida, en este caso es el tema de baches que hemos tenido algunas peticiones, muchísimas diría, en diferentes lugares de nuestra ciudad después de las lluvias, desde que iniciamos esta administración en la primera semana de la administración, esto fue en noviembre del 2024 les informamos que teníamos un programa permanente que se llama Maz Bachetón”, recordó.

“Este programa lo llevan a cabo la Dirección de Obras Públicas y Jumapam (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán), cuando iniciamos nuestra administración hicimos entrega de equipo nuevo para estar rehabilitando y dándole mantenimiento a diversos lugares de nuestra ciudad porque sabemos que la movilidad de las personas en la ciudad es fundamental y hemos rehabilitado ya 7 mil baches en todo lo que va de nuestra administración”.

Añadió que se tienen tres cuadrillas que trabajan todos los días en diferentes lugares de la ciudad y se han atendido ya 3 mil 900 baches por parte de la Dirección de Obras Públicas y 3 mil 100 por parte de la Jumapam y el miércoles 29 de octubre se estuvo en vialidades como Genaro Estrada, México 15, en Ejército Mexicano, en el Fraccionamiento Campo Bello, Costa Brava y Real Pacífico.

En la siguiente semana se estarán atendiendo las colonias y fraccionamientos como Palos Prietos, Azteca, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Jacarandas, Rincón de las Plazas, Pradera Dorada 5, Valle Bonito, Montuosa y Alameda.

“Es un programa permanente de nuestra administración y buscamos trabajar en el rezago histórico que se tiene de otras administraciones donde no fueron atendidos los servicios públicos y también nuestras vialidades y estamos desde que iniciamos nuestra administración trabajando arduamente para que tengan mejores condiciones nuestras calles”, subrayó la Presidenta Municipal.

Durante este primer año de Gobierno de Mazatlán diversas voces han señalado que se ha tenido un retroceso en transparencia, que se vive un incremento de casos de personas desaparecidas, continúan los problemas de proliferación de baches en las vialidades y derrames de aguas negras, así como el congestionamiento vial en diferentes partes de la ciudad, entre otros.