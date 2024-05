Invitó a la ciudadanía a acudir el próximo 2 de junio a las urnas para ejercer su derecho al voto; y el 19 de mayo a una mega marcha organizada por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, una actividad simultánea en todo el País que se realizará en las plazas públicas de cada ciudad.

La campaña

En más de 60 días de su cruzada por conseguir la Diputación Federal del 01 Distrito, Mejía López destacó que su campaña ha sido sobre todo de encuentro, donde la gente “quiere ver al ‘mono’ y no la marca, porque luego la marca no se hace responsable”.

“Lo que hemos hecho tocar puertas, llevamos básicamente 30 mil 163 personas que me ha tocado saludar de mano en mano, como tú sabes traigo un contador, cada vez que saludo una persona diferente y que puedo conversar, la cuento”, precisó.

“Y llevamos 563 kilómetros recorridos, lo que es ir y venir dos veces de Mazatlán a La Concha y todavía me alcanza para llegar a Rosario, así es que ha sido una campaña de encuentro”.

La gente está decepcionada, expresó Mejía López, pues repetidamente se les han hecho promesas que no les han cumplido y piden que les regresen el valor de la palabra a los hechos.

“La gente tiene una suerte de decepción porque tan malo ‘el pinto’ como ‘el colorado’, y yo les digo ‘eso es lo que me tiene aquí, nunca me he presentado a una elección’, esta es la primera vez que estoy en una boleta. Para mí la elección no es un trámite, es una cita muy importante el 2 de junio”, dijo.

La importancia de debatir, recalca

El candidato de la “Coalición Fuerza y Corazón por México” insistió en la importancia de debatir cara a cara las propuestas y afirmó que la negativa de la candidata reflejaba su desprecio a la ciudadanía.

“No quiso debatir, eso habla del desprecio que le tiene a la ciudadanía y eso habla de una candidata que quiere y aspira a parlamentar en el Congreso pero no quiere dar la cara”, expuso.

“Visité 469 escuelas cuando fui secretario de Educación, afortunadamente esta contienda le toca a la ex secretaria también de Educación y una forma de compararnos es, cuántas escuelas pisó la ex secretaria”.

Resaltó que datos como este le daban información al electorado para saber si en caso de que Domínguez Nava saliera electa tendría cercanía con el pueblo.

El Distrito Electoral Federal 01, corresponde a la parte sur del municipio de Mazatlán, Sinaloa, y abarca, además, los municipios de Escuinapa, Rosario y Concordia.

FRASE

“Yo lo que quiero es combatir la inseguridad con oportunidades y eso lo logras si generas tranquilidad en el hogar, si tienes esa escuela de tiempo completo, si tienes esa guardería y esa estancia infantil, si tienes ese apoyo al pescador, al productor o al comerciante que le de tranquilidad a la familia”

Juan Alfonso Mejía López

Candidato la Diputación Federal del 01 Distrito, de la coalición “Fuerza y Corazón por México”