En el lugar también pudo observarse varios ex funcionarios de Gobierno estatal y municipal que presentaron su renuncia para adherirse al equipo de campaña de Palacios Domínguez, como el ex secretario de Sedectur, Martin Ochoa López; el ex subsecretario de Turismo, Moisés Ríos; y el ex director de Bienestar Social, Tonatiuh Guerra Martínez.

Además estuvieron presentes Rita Fierro Reyes, candidata a Diputada por el Distrito 22; Graciela Domínguez Nava, candidata a Diputada Federal por el Distrito 01; Olegaria Carrazco, candidata a Diputada Federal por el Distrito 06; Imelda Castro Castro, candidata a Senadora; Karla Daniela Ulloa, candidata a Diputada por el Distrito 20; Carlos Escobar, candidato a Diputado por el Distrito 21; y Juan Carlos Patrón, candidato a Diputado por el Distrito 23

La mañana de este lunes, dijo habrá pega de calcas en cruceros y una visita al Mercado Pino Suárez.