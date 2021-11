Rafael madrugó el jueves para vacunarse, no alcanzó, y este viernes casi al medio día seguía sin recibir su dosis

Rafael llegó el jueves desde las 6:30 horas al Hospital Militar Regional de Especialidades en Mazatlán, pero no alcanzó a ser vacunado contra el Covid-19 ese día.

Hoy también llegó temprano, pero hasta las 11:00 horas no recibía su dosis de Pfizer.

“Llegamos aquí a las 6:30 horas y nos fuimos a las cinco (ayer), empezamos a hacer fila (su papá y él) allá por la glorieta y ya cuando llegamos como ahí a la mitad (los edificios naranjas) nos dijeron que ya no alcanzábamos, que porque ya era hora de salida, me firmaron una hoja y nos dijeron que viniéramos hoy, nos citaron a las 9:30 horas, pero no sabíamos que iba a haber tanta gente otra vez”, detalló.

A él y a otros adolescentes de 15 a 17 años acompañados de sus padres les pasó lo mismo, estando a menos de una cuadra para pasar a recibir su vacuna, antes de las 16:00 horas de ayer, les dijeron que ya no alcanzarían porque se acabaron las dosis.

“Estuvo muy cansado porque estuvimos todo el día aquí, compramos comida en el Oxxo, para el baño estuvimos yendo aquí a la terminal de camiones”, refirió su papá.

“Hubo una señora que nos prestó unos bancos para que le cuidáramos el lugar, porque quería ir al baño y nosotros descansamos un ratito, pero ya llegó la señora y le regresamos los bancos”.

Señalaron que ayer fue un día muy díficil para hacer fila, ya que el sol se encontraba muy fuerte, a diferencia de hoy, que prevalece nublado.

A la mayoría de las personas que quedaban pendiente de recibir sus dosis y llevaban varías horas esperando un turno el jueves, les firmaron su hoja para que no hicieran tanta fila este viernes.

No obstante, a las 11:00 horas la formación ya llegaba al cerro de Urías, en la calle Gardenias.

Durante la mañana, una Servidora de la Nación dijo que no se abrirán nuevos centros de vacunación en el puerto, ya que se realiza en ese hospital por si algún joven sufre alguna reacción a la vacuna.