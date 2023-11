Como ya terminó el periodo para el cual Rafael Padilla Díaz fue designado como titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán ya debería retirarse de ese cargo, manifestó la Síndica Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz.

”En el caso de él ahorita él ya está como un ciudadano y pues ya culmina su periodo, él ya tendría que retirarse del cargo, ya no reasumir (esa responsabilidad), ya no, la ley mandata que el periodo vence y hasta ahí se cumple”, añadió.

Lo anterior tras manifestar que este jueves 9 de noviembre se enteró que Padilla Díaz se hizo presente en las instalaciones del Órgano Interno de Control con la intención de retomar el cargo.

”El día de hoy (el jueves) yo me enteré que se hizo presente y fue una situación que se nos hizo extraño porque él está incapacitado y yo todavía no tengo la última incapacidad, estamos solicitando la información porque al parecer su incapacidad vence, no traigo ahorita la fecha exacta, pero aún no,todavía le faltarían días adelante”, continuó.

”(Se presentó) con la intención de retomar el cargo, un día antes la Sindicatura en Procuración envió a la persona que está encargada de despacho, que es el señor Rodolfo Tirado, un oficio respecto a que el licenciado Rafael Padilla estaba incapacitado, se le respetan sus derechos, sus servicios médicos, pero él ya cumplió su segundo periodo, entonces la ley mandata y yo hago lo que la ley me dice, porque si no caigo en omisiones, la ley mandata que su periodo terminó”.

Expuso que es como si en su caso como Síndica Procuradora se le terminara el periodo para el que fue electa, pero está incapacitada.

”Pero entonces ya se terminó ese periodo y entonces ya se debió haber hecho una entrega recepción y es lo que se le solicitó al encargado del despacho”, expresó Cárdenas Díaz.

Dijo que se está revisando qué procede en el OIC porque el Reglamento habla de que cuando ya no está el titular puede cubrirlo la Unidad Sustanciadora, Resolutora e Investigadora y el actual encargado de despacho estaba en dicha Unidad y por eso ocupa ese cargo actualmente.

”Pero estamos revisando la situación para ver qué procede en lo que se nombra un nuevo titular del Órgano Interno de Control porque ustedes saben que hay un proceso y que hay una denuncia de la persona que yo propuse como (titular del) Órgano Interno de Control, entonces estamos esperando que un Juez, que una autoridad nos diga si procede la denuncia de la persona que yo propuse (Jesús Efraín Vega Ramírez)”, informó.

”No se ha resuelto de todo el proceso, una cosa es que le hayan dado una suspensión definitiva, pero eso no significa que ya culminó (el juicio de amparo que interpuso ante el Juzgado Octavo de Distrito por considerar que le violaron sus derechos), el acto reclamado sigue vigente, entonces el decir que se le dio una suspensión definitiva no significa que ya un Juez dio por hecho que el acto reclamado ya culminó, aún sigue ese proceso, ya el Juez nos dirá si se repone el proceso, ya veremos”.

Pidió a la ciudadanía que se informe bien porque hay ocasiones en que se dan confusiones o declaraciones confusas y en la Sindicatura en Procuración siempre están abiertos y haciendo los procesos bajo la ley y por esos e dio esta situación con el Órgano Interno de Control porque es lo que la ley mandata.

Padilla Díaz asumió su segundo periodo tras un litigio a su favor luego de que en su momento se presentó un recurso contra ese nombramiento.

Tras asumir su cargo, su segundo periodo para el que fue nombrado venció en octubre pasado, periodo en el que tenía una incapacidad médica por problemas de salud, por eso se nombró como encargado de despacho a Rodolfo Tirado, quien sigue en esa responsabilidad.