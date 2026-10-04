Ramón Salazar tomará posesión como Obispo de la Diócesis de Mazatlán el 10 de diciembre

MAZATLÁN._ Será el próximo 10 de diciembre cuando Monseñor Ramón Salazar Estrada tome posesión como nuevo Obispo de la Diócesis de Mazatlán, en sustitución de Monseñor Mario Espinosa Contreras.

El Vicario General de la Diócesis, Jaime Aguilar Martínez, informó que esta toma de posesión se realizará en dos actos: el primero de ellos es la proclamación del credo y el segundo es el juramento de fidelidad.

“10 de diciembre es la fecha y también se tiene la celebración eucarística donde toma la posesión, es el que va a unir a una comunidad a través de la eucaristía, a través de la vida cristiana en una Diócesis”, añadió.

El sacerdote señaló que normalmente en dicha celebración está el Obispo anterior y hay un acto en el que se toma la posesión como Obispo de la Diócesis de Mazatlán.

“Posiblemente la profesión de fe y el juramento de fidelidad sean aquí en Catedral. La eucaristía porque de alguna manera es un poquito más amplia aquí no sea porque no cabrían las personas, como hay representación de parroquias, el presbiterio, van a venir posiblemente algunos obispos, otros sacerdotes, laicos, no sé”, continuó.

“Pienso, no sé, por lo menos a lo mejor los auxiliares de Guadalajara, que es donde él (Ramón Salazar Estrada) ha estado y algunos de los obispos que han salido de ahí de Guadalajara para acompáñarlo”.

Aguilar Martínez manifestó que es probable que asista el Nuncio Apostólico en México, porque es el representante de la Santa Sede para la toma de posesión.

Fue el pasado 29 de septiembre cuando la Oficina de la Santa Sede anunció que el Papa León XIV nombró a Monseñor Ramón Salazar Estrada como nuevo Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.

Sustituirá a Monseñor Mario Espinosa Contreras, actual administrador de esta Diócesis, en la que ha estado al frente por 21 años y tras la toma de posesión de Monseñor Salazar Estrada será Obispo Emérito de la Diócesis de Mazatlán.

Salazar Estrada será el cuarto Obispo de la Diócesis de Mazatlán, la cual fue erigida como tal el 22 de febrero de 1959.

El primer Obispo de dicha Diócesis fue Miguel García Franco; le siguió Monseñor Rafael Barraza Sánchez, y el tercero fue el actual, Monseñor Mario Espinosa Contreras.