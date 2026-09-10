Rayos impactan vivienda y poste de luz durante lluvias en Mazatlán

MAZATLÁN._ La intensa actividad eléctrica que acompañó a las lluvias registradas durante la mañana de este jueves provocó afectaciones en distintos puntos de Mazatlán, luego de que al menos dos rayos impactaron una vivienda y un poste de energía eléctrica.

Uno de los hechos ocurrió en el Fraccionamiento Jardines del Bosque, sección Pinar, donde una descarga alcanzó la fachada de una casa y provocó una sobrecarga de energía eléctrica en su instalación, ocasionando que se activara el interruptor de protección del domicilio, por lo que la vivienda se quedó momentáneamente sin suministro de energía eléctrica.

El fuerte estruendo generado por la descarga alertó a los integrantes de la familia y a vecinos del fraccionamiento, quienes se percataron del incidente en medio de las precipitaciones.

Pese al impacto del rayo sobre el inmueble, ninguno de sus habitantes resultó lesionado y las afectaciones se concentraron principalmente en la fachada y el sistema eléctrico.

Asimismo, un hecho similar se registró sobre la Avenida Santa Rosa, a espaldas de un colegio privado de la ciudad, donde otro rayo impactó un poste de energía eléctrica y ocasionó daños en un transformador.

A consecuencia de la descarga, parte de este sector se quedó sin suministro eléctrico durante algunas horas, mientras se realizaban las labores necesarias para atender la afectación.

Fue hasta que personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió al lugar para trabajar en el desperfecto, que se logró restablecer el servicio en la zona afectada.

Ambos incidentes ocurrieron durante la jornada de lluvias y actividad eléctrica que se presentó la mañana de este jueves en diferentes sectores del puerto sin que se reportaran personas lesionadas a consecuencia de las descargas.