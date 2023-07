MAZATLÁN._ Para turistas y locales que deseen rentar algún vehículo tipo “razer”, se debe considerar que tienen un área de circulación limitada dentro del casco urbano, mencionó el subdirector de Tránsito Municipal de Mazatlán, Juan Sergio Camacho Torres.

Este vehículo del que tanto gustan los visitantes, solo tiene permitido transitar por las avenidas Sábalo Cerritos, Camarón Sábalo, Del Mar y Paseo Claussen, como referencia más exacta sería desde el cruce de Paseo Claussen y Guillermo Nelson hasta Playa Brujas, por lo que en Olas Altas y el Cerro del Vigía se restringe su andar.

Señaló que el límite de velocidad máxima, en la zona turística donde circulan, es de 40 kilómetros por hora, mientras el número de pasajeros permitido varía, ya que hay unos que son parados o cuatro pasajeros y hay otros más grandes, que son para seis pasajeros y en lo que se refiere al sonido, también se les está regulando para que no excedan los decibeles permitidos.

Camacho Torres recomendó a visitantes y locales que en estas vacaciones de verano estén interesados en rentar un “razer”, acatar las normas y las indicaciones de los arrendatarios y de las autoridades.

“Las recomendaciones para los visitantes, así mismo para los locales, es que si rentan un vehículo ‘razer’ lo conduzcan con el cinturón de seguridad, tanto el conductor, cómo los acompañantes, así mismo respetar los límites de velocidad y no conducirlo bajo los efectos del alcohol y respetar las zonas donde esta permitido circular”, dijo.

“Asimismo, las recomendaciones para los que los rentan es que no se lo renten a las personas que no saben conducir en este tipo de vehículos, que no traigan licencia para conducirlos, para que puedan evitar algún accidente este tipo de personas que no saben conducir este tipo de vehículos”, agregó.

Sobre la tasa de accidentes en “razers”, el titular de Tránsito Municipal comentó que no son tan frecuentes, pero por lo regular, en el mes se reportan dos incidentes en promedio en donde se ven involucrados, siendo el último el del pasado 25 de junio.

“El último accidente que tuvo un ‘razer’, fue el 25 de junio del 2023, participó en un hecho de tránsito donde fue afectado y una persona lesionada y posteriormente del hecho de tránsito, se volcó, es el último accidente que ha tenido un ‘razer’ de los rentados”, recordó.

Para rentar uno de estos vehículos, podríamos pensar que existen muchos requisitos, pero en realidad no, pues los lugares que ofrecen este servicio sólo te solicitan la identificación, que en algunos lugares no importa si no se trata de la licencia de manejo, después se firma un contrato de arrendamiento y ahí se proporciona el domicilio o el lugar en donde se hospeda el arrendador y es todo.

Las rentas de estos vehículos tan de moda en el puerto, es por hora, entre mayor número de horas, más barato es, además, cuando es más de una hora te ofrecen llevarlo hasta donde estés, las rentas de este tipo de vehículos varía, si se trata de un “razer” sencillo, va desde mil 300 hasta mil 600 pesos y si es uno de lujo tipo Can-am, la renta es desde los mil 600 a los mil 800 pesos.