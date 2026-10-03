$!Reabren algunos accesos a playas de Mazatlán tras disminuir intensidad del oleaje

MAZATLÁN._ La disminución en la intensidad del oleaje y el nivel de la marea permitió la reapertura de algunos accesos a las playas de Mazatlán este sábado 3 de octubre, aunque las autoridades mantienen el llamado a tomar precauciones debido a que persisten condiciones de riesgo en distintos puntos de la franja costera. Durante un recorrido realizado por Noroeste se pudo observar que entre los sitios con accesos abiertos se encuentran Playa Pinitos, así como sectores de las playas de la Zona Dorada y Cerritos, luego de que el mar amaneció con menor intensidad y la marea no alcanzó niveles tan elevados.





La apertura de estos puntos se presentó en medio de condiciones variables a lo largo del litoral, pues mientras en algunas áreas disminuyó la fuerza del mar, en otras continuaba el oleaje. Entre los sectores donde persistía esta condición se encuentran las inmediaciones del Monumento al Pescador y las Letras de Mazatlán, por lo que la disminución observada durante la mañana no fue uniforme en toda la zona de playa, manteniendo el cierre a la zona de playas de todo el Malecón de Mazatlán sobre la Avenida del Mar. Ante este panorama, las autoridades pidieron a la población y a los visitantes mantener las precauciones y atender las indicaciones que se emitan para cada sector, ya que el comportamiento del mar sigue siendo un factor para determinar las condiciones de acceso.





De acuerdo con el pronóstico meteorológico difundido por Protección Civil de Mazatlán para este sábado, se prevé oleaje de entre 2 y 3 metros de altura, acompañado de rachas de viento de 30 a 40 kilómetros por hora. Estas condiciones mantienen vigente la necesidad de prestar atención al estado del mar, aun cuando durante las primeras horas del día se haya observado una reducción en la intensidad de las olas y en el nivel de la marea. El reporte también contempla cielo medio nublado y temperaturas máximas de entre 34 y 38 grados, además de lluvias moderadas para Mazatlán. Además, en la información compartida se señala que el Huracán Rachel disminuyó a categoría 1 y presenta una trayectoria que se aleja de las costas de México, desplazándose mar adentro sin representar un impacto directo en tierra. Sin embargo, sus bandas nubosas y el oleaje elevado continúan generando efectos sobre la costa de Mazatlán, donde se reportan daños materiales menores.







