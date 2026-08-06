Reabren el Faro Mazatlán a los paseantes: Protección Civil

Tras el deslave de grandes rocas la mañana del lunes el Cerro del Crestón que dejó dos personas lesionadas y cinco vehículos dañados, este jueves fue reabierto el Faro a turistas y mazatlecos atendiendo las recomendaciones y sin salirse de las rutas establecidas, informó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“El tema del Faro tengo entendido que ya está abierto a las personas que acuden normalmente a visitarlo”, añadió Osuna Tirado este 6 de agosto en entrevista con personal de medios de comunicación.

Agregó que el acceso a la Escollera permanece cerrada y en la medida de que la Autoridad del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán realice las labores preventivas en la falda donde hubo el accidente se podrá reabrir.

En el caso de las piedras que puedan provocar algún accidente ellos tendrán que hacer las acciones pertinentes, reiteró Osuna Tirado.

Precisó que para prevenir accidentes se recomienda poner avisos para que las personas no se acerquen al área del deslave ni a las orillas del cerro, además de que no se deben salir de la ruta establecida para caminar.

“Yo creo que van a hacer algunos estudios para que puedan ellos iniciar conforme lo que le marquen los estudios, pero el tema del Faro tengo entendido que ya está abierto a las personas que acuden, a la Escollera todavía no, a la Escollera todavía está cerrado”, reiteró Osuna Tirado.

“Ya conforme hagan ellos los trabajos preventivos en la falda donde hubo el accidente, porque tenemos detectados ahí algunas piedras que puedan ocasionar accidentes ya ellos tendrán que hacer las acciones pertinentes para evitar que sucedan accidentes”.