Reabren iglesia de San Ignacio tras dos años de trabajos de restauración

MAZATLÁN._ Durante los dos últimos años se estuvo restaurando la iglesia de San Ignacio, construida por los jesuitas hace tres a cuatro siglos, la cual ya fue reabierta a las celebraciones religiosas y bendecida la obra el pasado 31 de julio, informó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“En San Ignacio durante dos años se estuvo trabajando la restauración de la iglesia, es una iglesia muy antigua, de varios siglos, entonces se le hicieron trabajos de forma muy significativa: las paredes por dentro y por fuera se arreglaron, se cambió el piso, se modificó el presbiterio y se terminó, porque la bóveda nunca había sido terminada”, indicó.

Espinosa Contreras comentó que la bóveda estaba en concreto, alguien hizo el trabajo en los años 90 y la dejó como en obra negra, por lo que ahora se terminó la obra y se le colocaron adornos de cantera.

“Y se renovaron todas las imágenes, entonces se hizo un trabajo muy fuerte, muy significativo y el templo está bastante bello, muy hermoso, y ha sido la iniciativa del párroco, del Padre Arturo Gallardo Vela, quien estuvo constante en esa obra que es difícil por lo que dura y también por lo que va requiriendo, las ayudas que se están recibiendo o pidiendo o algunos eventos que se llegan a hacer, desayunos, comidas, rifas, pero gracias a Dios se culminó la obra”.

El Obispo informó que las campanas se renovaron también, se hizo una inversión muy grande a lo largo de dos años e inclusive tenía ya casi un año que estaba cerrada o que estaban andamios en el templo y todo el culto estaba en la capilla de San Juan Bosco.

“Ya se reabrió y se bendijo toda la obra y ahora se está arreglando el Cristo de la Mesa, que ya tenía 21 años y ya tenía mucho deterioro. (La iglesia) debe ser como del Siglo 18, unos tres, cuatro siglos, la hicieron los jesuitas y por eso le pusieron el nombre San Ignacio”, continuó.

“Estuvieron en esa región, hicieron mucho bien porque traían nuevas técnicas para la agricultura, para la ganadería, entonces dejaron una gran obra social, no solamente la iglesia, y la de San Javier que también hicieron ellos, y la Santa Apolonia, hicieron varios templos ahí en la región”.