$!Reabren la Carpa Olivera e inauguran el Monumento a Pablo Neruda en Olas Altas

”Se les puso precisamente esos chorros de agua y la iluminación y eso permite que no cualquiera que no venga a bañarse se meta para allá también, porque se va mojar, entonces el asunto es un propósito que sea para los bañistas, para la gente que viene aquí, hay regaderas,quedó en un muy buen estado todo, se le pusieron elementos que no requieren de mantenimiento como esta piedra, como la piedra que se pegó en los andadores, que son antiderrapantes, que no requieren mantenimiento de pintura y obviamente va aligerar mucho para que no haya deterioro, va aligerar mucho el mantenimiento”.

Precisó que la inversión que se destinó a esa obra fue de un millón 60 mil pesos, lo más caro tuvo que ver con los equipos de bombeo porque se tiene que estar reciclando el agua cuando baja la marea, y los turistas y mazatlecos ya la pueden utilizar.

El Presidente Municipal también inauguró de manera simbólica el Monumento a Pablo Neruda, que también es una parte importante de la historia de Mazatlán a destacar.

”Utilizamos ya un murete que estaba ahí donde se pone el busto, en este caso no es busto, es completa la pieza y utilizamos ese espacio para evitar también mayor gasto y ya quedó muy bien, entonces ya está listo ahí también la Continuidad de la Vida, le llamamos la fuente de los delfines o el Monumento a los Delfines, eso ya quedó perfecto, anoche estuvimos ahí, la iluminación, las fuentes, ahí sí llega mucho turismo en vehículo a tomarse fotografías, lo utilizan mucho”, reiteró González Zataráin.

”Yo creo que de los monumentos después de The Beatles, uno de los que es más fotografiado es el de la Continuidad de la Vida, entonces ya quedó en muy buen estado”.

Precisó que en la instalación del Monumento al escritor y poeta chileno Pablo Neruda se invirtieron 450 mil pesos y en la rehabilitación del Monumento a la Continuidad de la Vida se invirtieron cerca de 1.5 millones de pesos.