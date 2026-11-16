El Paseo de las Estrellas ubicado en el área del paseo costero donde se encuentra el Monumento a la Mujer Mazatleca fue reabierto la tarde de este lunes con la develación de las estrellas de la Banda MS y Horacio Palencia, donde se escuchó un abucheo a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Hoy en un día especial para todos nosotros porque hoy celebramos lo que nos enorgullece, nuestra cultura que es música, baile, alegría, nuestra cultura que le ha dado la vuelta al mundo y llevado las cosas buenas que tiene Mazatlán”, expresó Palacios Domínguez en su mensaje en el evento realizado cerca de las 18:30 horas mientras era abucheada por varias de las personas asistentes que le gritaban “fuera, fuera”.

Destacó que en esta reapertura se desvelaron las placas en honor al compositor y cantante Horacio Palencia y la Banda MS. También estuvo de invitado el cantante Yahir.

Tras la develación se presencia un espectáculo de fuegos artificiales.

El evento se realiza bajo un fuerte operativo de seguridad y amenazado por los homenajeado y otros artistas invitados.