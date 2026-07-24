Reabrirán este sábado el Parque Ciudades Hermanas tras rehabilitación

MAZATLÁN._ Después de permanecer cerrado durante poco más de dos meses por temas de rehabilitación, el Parque Ciudades Hermanas será reabierto al público de manera oficial este sábado 25 de julio tras alcanzar cerca del 95 por ciento de avance en las obras.

La Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, señaló que este espacio ya se encuentra en condiciones para recibir nuevamente tanto a familias mazatlecas como a turistas.

Mencionó incluso que ya se tiene programada la ceremonia inaugural para este sábado en punto de las 08:00 horas, después de una revisión realizada por autoridades municipales y personal de Obras Públicas, quienes determinaron que el parque ya cuenta con las condiciones generales para volver a operar.

“Ya está listo. Faltan algunos jueguitos, pero está casi al 95 por ciento. Mañana sábado los vamos a inaugurar. Hay mucha expectación por el parque porque la gente ya tenía muchas ganas. Nos dimos cuenta que en las redes sociales ya estaban pidiendo que se abriera”, expresó.

La Alcaldesa mencionó que todavía existen algunos detalles menores pendientes, pero considera que el espacio ya puede ser utilizado por la ciudadanía, en especial al observar que durante los últimos días se observó la presencia de turistas y ciudadanos utilizando las áreas cercanas.

Asimismo, destacó que uno de los motivos por los que el parque permaneció cerrado fue permitir que las áreas verdes, especialmente el césped, lograran desarrollarse correctamente después de los trabajos realizados. En este sentido, explicó que este proceso requería tiempo para garantizar que la vegetación pudiera establecerse y resistir el uso constante que tendrá el espacio público.

“El césped necesita un tiempo para que pueda desarrollarse correctamente. Si ustedes van y se asoman ahorita al parque, van a ver que está parejito, pareciera como una alfombra. Está muy bonito”, declaró.

Osuna Zavala mencionó que la reapertura del Parque Ciudades Hermanas se da en un periodo donde Mazatlán mantiene una alta presencia turística, por lo que destacó la importancia de contar con espacios públicos rehabilitados y funcionales tanto para los habitantes como para quienes visitan el puerto.

Finalmente, la Alcaldesa hizo un llamado a los ciudadanos para hacer un uso responsable del lugar, evitar dejar basura y contribuir a mantener las instalaciones en buenas condiciones.

“Nada más les encargamos que no vayan a dejar la basura porque el parque está impecable, está muy bonito”, dijo.

Con esta reapertura, el Ayuntamiento de Mazatlán busca recuperar un espacio de convivencia familiar y recreativo, además de fortalecer la oferta de áreas públicas para actividades al aire libre en una ciudad que continúa creciendo y recibiendo visitantes.