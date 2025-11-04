Reabrirán provisionalmente tramo de Avenida Santa Rosa que estaba cerrado para reparar socavón

El tramo de la Avenida Santa Rosa que estaba cerrado para la reparación del socavón que se detectó tras fuertes lluvias, se reabrirá este martes de manera provisional a la circulación vehicular mientras se realiza una licitación para reparar toda la avenida, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Con esta reapertura se busca agilizar la circulación vehicular en esta área de la ciudad, entre dicha vialidad y el Libramiento Luis Donaldo Colosio.

“Cuando se empezaron a hacer las reparaciones nos dimos cuenta que el drenaje estaba muy dañado, es decir, se empezaron a hacer las reparaciones pertinentes y nos dimos cuenta que era mucho más grande de lo que estábamos pensando, entonces siguen las reparaciones, se ha dado un seguimiento puntual para evitar accidentes”, añadió Palacios Domínguez.

Agregó que por ello personal de la Policía de Tránsito Municipal ha estado acordonando el área y poniendo la señalética correspondiente.

“Ahorita estamos viendo de que para poder reparar todo habrá necesidad de hacer una licitación para reparar totalmente lo que es esa avenida y ahorita estamos haciendo las reparaciones por parte de Jumapam de lo que tiene que ver con el drenaje que es la parte del socavón”, añadió.

“Ahorita, el día de hoy vamos a abrirlo a la circulación, pero con el compromiso de que se tenga una solución a largo plazo, es decir, una reparación mayor para que quede totalmente solventado y no vuelva a ocurrir la situación”.

La directora de Obras Públicas Municipales, Cristina Ovalle Morales, dijo que se está en proceso de revisión de los proyectos para iniciar el proceso de licitación.

Fue tras las fuertes lluvias registradas el 25 de septiembre pasado cuando se detectó un socavón en el sentido al norte de la Avenida Santa Rosa por el colapso de una parte de la red de drenaje.

Como rutas alternas los automovilistas toman las avenidas Venados y Jabalíes, así como el Libramiento Luis Donaldo Colosio.