$!Reactiva crucero Star Princess el turismo internacional en Mazatlán con casi 4 mil pasajeros

A unos cuantos días para cerrar el mes de abril, Mazatlán se benefició este sábado con el arribo del crucero Star Princess, el cual atracó con una cifra de 3 mil 998 pasajeros y otros mil 543 tripulantes, quienes pudieron disfrutar de las atracciones turísticas que caracterizan a la ciudad.

Con una ruta marítima que abarca Panamá-Mazatlán-Los Cabos, el crucero llegó este fin de semana al puerto como una ayuda para aumentar la derrama económica en la ciudad, además de fortalecer su proyección como destino incluso después del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. A lo largo del sábado, se pudo ver como los visitantes estadounidenses y asiáticos recorrían la ciudad desde el muelle hasta lugares emblemáticos como el Centro Histórico, el Mercado Municipal Pino Suárez, Catedral y los paseos de Olas Altas y Cerro del Crestón.

En tanto, la Glorieta Sánchez Taboada de Paseo Claussen fue lugar para la concentración de autobuses turísticos, mismos que llevaron a pasear a los pasajeros por el malecón de Mazatlán y Zona Dorada, donde pudieron observar las playas, monumentos y los restaurantes de la zona. Gracias a la vista del Star Princess, Mazatlán cerró una semana muy productiva tras recibir más de 13 mil cruceristas en las diferentes embarcaciones, consolidándose así como uno de los destinos turísticos más importantes del país en temas portuarios, ya que arribaron cuatro cruceros en seis días.