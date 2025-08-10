$!Reactivan producción de agua potable de planta Miravalles hacia Mazatlán

MAZATLÁN._ Al bajar los niveles de turbiedad a los permitidos para su utilización en el proceso de potabilización de la Planta Miravalles, en punto de las 05:00 horas de este domingo, comenzó a operar y, con ello, paulatinamente se comenzaron a cargar los tanques reguladores que se abastecen con la producción de dicha potabilizadora.

De acuerdo con el reporte de la Gerencia de Operación de Jumapam, el paro técnico impactó el abastecimiento de los tanques de Valles del Ejido, 5000 y Pacífico, así como el suministro de los fraccionamientos que están interconectados directamente al Acueducto Miravalles, como son los de Pradera Dorada, Hacienda El Seminario y los fraccionamientos que dependen de la interconexión en San Joaquín.

De acuerdo a un comunicado de Jumapam, todos estos asentamientos empezarán a recibir el vital líquido progresivamente, conforme los tanques tomen nivel y se recarguen las líneas de distribución y, dependiendo de los niveles de consumo, la presión óptima se podría alcanzar mañana lunes.