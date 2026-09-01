Reactivan trámite para licencias permanentes en Sinaloa durante septiembre

MAZATLÁN._ La expedición de licencias de conducir permanentes estará una vez más disponible en Sinaloa tanto para personas que anteriormente hayan contado con una licencia estatal, como para quienes realizarán el trámite por primera vez, informó la Delegación de Vialidad y Transportes de Mazatlán.

Después de que el pasado 30 de junio culminó el trámite oficial para este documento, Vialidad y Transporte dio a conocer que durante el mes de septiembre esta modalidad estara nuevamente disponible, por lo que las personas interesadas tendrán hasta el próximo día 30 para realizar el trámite correspondiente.

Juan de Dios Mendoza López, delegado de Vialidad y Transporte de Mazatlán, dio a conocer que la medida especifica que durante el periodo del 1 al 30 de septiembre, podrán acudir a solicitar la licencia permanente todas aquellas personas interesadas en obtenerla, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la dependencia estatal.

“A partir de hoy, 1 de septiembre de 2026, y hasta el día 30 de septiembre del mismo año, se reactiva la emisión de licencias permanentes. Se pueden venir a tramitar su licencia permanente todas las personas que así lo soliciten, con los requisitos que se han establecido”, comentó.

Mendoza López señaló que el costo establecido para la expedición de una licencia permanente es de 2 mil 323 pesos, mientras que aquellas personas que ya cuenten con este documento y requieran una reposición, deberán cubrir un pago de mil 162 pesos.

El funcionario explicó que los requisitos dependerán de los antecedentes de cada solicitante, pues quienes anteriormente hayan contado con una licencia de conducir expedida en Sinaloa podrán realizar un procedimiento más sencillo, donde las personas deberán presentar su licencia anterior y dos copias de su credencial para votar para solicitar la modalidad permanente.

“Para las personas que soliciten la licencia permanente y que ya hayan tenido licencia en el estado de Sinaloa, el trámite es muy sencillo. Van a traer su licencia anterior y dos copias de la credencial de elector”, declaró.

La situación será diferente para quienes pretendan obtener por primera vez una licencia de conducir, debido a que tendrán que acreditar los requisitos establecidos para un nuevo conductor antes de recibir el documento permanente, donde entre la documentación mencionada por el delegado se encuentra el acta de nacimiento, credencial para votar, comprobante de domicilio y CURP.

Además de entregar estos documentos, los nuevos solicitantes tendrán que realizar y aprobar tanto el examen teórico como el examen práctico de manejo, así como cumplir con el resto de los requisitos contemplados por Vialidad y Transportes para quienes tramitan una licencia por primera vez.

“Para las personas que por primera vez vayan a sacar licencia de conducir y requieran la licencia permanente, la documentación es mucho más amplia”, señaló.

De esta manera, durante septiembre coexistirán los procedimientos para quienes ya aparecen en los registros estatales como titulares de una licencia y aquellos correspondientes a nuevos conductores, quienes deberán acreditar previamente que cumplen con las condiciones necesarias para obtener el documento.

La dependencia recomendó a las personas interesadas tomar en cuenta esta diferencia al momento de preparar la documentación, particularmente si se trata de su primera licencia de conducir.

Finalmente, Mendoza López reiteró que la disposición fue comunicada a las delegaciones de Vialidad y Transportes para hacerla del conocimiento público y que las personas interesadas puedan acudir durante septiembre a realizar su trámite.