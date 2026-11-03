Reactivarán casetas en Cerritos y Zona Dorada para reforzar la seguridad turística y recreativa en Mazatlán

Como parte del plan de reforzamiento de seguridad para Mazatlán, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal anunció la activación de las casetas de vigilancia en Cerritos y Zona Dorada, con un despliegue operativo para brindar seguridad al sector de restaurantes, bares y antros de la zona.

Gabino Ulises Jacobo Guerrero, Secretario de Seguridad, informó durante una vocería de seguridad, que a través de esta medida, el Ayuntamiento de Mazatlán busca fortalecer la vigilancia en dos de los principales sectores turísticos y recreativos del puerto.

Expresó que la caseta de Cerritos, ubicada cerca de la Marina Mazatlán, será ocupada por el Escuadrón de Salvamento Acuático, mientras que en la Zona Dorada, la Policía Municipal replicará el esquema de vigilancia que se encuentra en el Centro Histórico, para dar cobertura a establecimientos que concentran la actividad nocturna.

“Quiero informarles que a partir de hoy se activan las casetas de seguridad pública en Cerritos, la cual va a ser ocupada por el Escuadrón Acuático, asimismo la caseta que se encuentra en Zona Dorada”, comentó.

“Esta va a ser una réplica de lo que tenemos en el Centro Histórico con la policía del Grupo de los Metales, entonces para darle cobertura en seguridad al sector restaurantero y zona de bares y antros”, añadió.

Asimismo, detalló que el turno en Zona Dorada comenzará a las 18:00 horas y contará con 20 elementos, por lo que el funcionario mencionó la medianoche y las 02:00 horas como posibles horas de cierre del turno, sin precisar en qué casos se aplicará cada una.

“En un horario extendido vamos a destinar una fuerza de 20 elementos que van a estar trabajando en un turno nocturno de 6 de la tarde hasta 12 o 2 de la mañana”, declaró.

La presencia de los agentes busca dar confianza a quienes acuden a los restaurantes, bares y centros nocturnos del sector, expuso, y con el horario extendido, la corporación pretende contribuir a que se reactive la actividad nocturna en esa parte del puerto.

“Esto es con el afán de que la vida nocturna en este sector se reactive, se empiece a reactivar y tenga la confianza de la ciudadanía de estar por ahí por ese lugar y que cuenten con seguridad de Policía Municipal”, dijo.

Al referirse a los puestos de vigilancia en el municipio, Jacobo Guerrero estimó que hay alrededor de tres casetas activas, entre las que mencionó se ubicó una en el sector de CVIVE, mientras que el resto se estarán reactivando paulatinamente.