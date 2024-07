“Esto tiene como 7 años que no funciona, lo vamos a echar a andar y vamos a pues obviamente hacer un cruce aquí seguro, tratar de que también para los niños que vengan aquí tengan un poquito de seguridad”, continuó González Zataráin en el lugar al que acudió acompañado por integrantes de su equipo de trabajo como la directora de Servicios Públicos Municipales, Carla Camacho y el director de Obras Públicas Municipales, Rigoberto Arámburo Bojórquez, entre otros.

“Es rehacer todo ese sistema prácticamente, pero lo abandonaron, como que o no funcionó en su momento por alguna razón, los equipos tuvieron daño y ahí los dejaron, los abandonaron hace 7 años, entonces hoy es reactivarlo y estarlos vigilando, pretendemos nosotros tomar una de estas áreas para poner una Caseta de Policía para que esté aquí con mayor seguridad, que es el otro propósito, aquí vamos a meter una patrulla y una Caseta de Policía para que toda esta área que es más familiar tenga seguridad”, continuó el Alcalde.

“El de Martiniano Carvajal vamos por etapas. si se fijan ya hicieron las letras, ya están en la velaria de la cancha, ya terminaron el Oasis y vamos a un área de juegos, ahí sigue, hay un área de juegos que ya empezamos a desmantelar y la vamos a reactivar, luego nos vamos a pasar en la parte de enfrente donde están los aparatos para hacer la zona de ejercicios”.

El Presidente Municipal informó que con relación al alumbrado público se está cambiando en diferentes vialidades y en la Carretera Internacional ya se pasó el área de Urías, en la Avenida Insurgentes ya se va llegando cerca del Seguro nuevo y va hacia el Centro por la Avenida Ejército Mexicano y ya se empezó a trabajar en la Manuel J. Clouhtier y toda esta zona se va a cambiar, ya se tiene el alumbrado, ya se invirtió en eso, ya se tienen las lámparas y se van colocando con varias brigadas.

Dijo que el Parque Lineal costó decenas de millones de pesos y no se deje dejar arrumbar, es muy querido por las familias de asentamientos humanos aledaños, mucha gente acude a caminar ahí por las mañanas, a hacer ejercicios, a él le ha tocado estar sentado en estas áreas observando, ya se reparó una parte y se va por etapas porque no se trata de meterle una millonada sino darle mantenimiento y no dejar caer lo que ya está.

“Por qué, porque eso es lo malo que a veces creemos que porque lo hizo otro o porque no era mi punto de vista ya lo voy a dejar ahí, el asunto es que es recurso público y si ésto costó, porque recuerdo que costó más de 100 millones de pesos hacer ésto el Parque Lineal, está muy demandado por la gente, igual en lo legal, ...entonces sí tenemos que invertirle a estos espacios porque la gente los ve como abandono y si hay abandono la gente los ve como criadero de delincuentes, si lo ves arrumbado ahí se van metiendo los delincuentes y es un problema que te genera violencia”, añadió González Zataráin.

Expresó que la reactivación del Oasis Interactivo en el Parque Central es para que lo utilicen los niños ahora en vacaciones, que lo aprovechen, por eso el tema de hacerlo en esta fecha.

“Y sobre todo que tengan este espacio como una zona recreativa, si tú volteas a los lados no tienen mucho dónde ir, yo creo que es algo muy bueno, en muchos espacios de estos que hay casetas estamos haciendo un concurso de pintura y de grafiti para poderlas pintar y que no las grafiteen, si tú las pintas así muy formal las van a grafitear, entonces el asunto es que lo hagamos algo artístico y ya lo vamos a hacer”, dio a conocer el Presidente Municipal.