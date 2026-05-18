$!Reafirma asamblea estatal del PAN respaldo a la Diputada Roxana Rubio en Sinaloa

A través de una participación de militantes provenientes de distintos municipios del Estado, se celebró en Culiacán la renovación del Consejo Estatal del PAN Sinaloa, en una jornada donde el equipo cercano a Roxana Rubio y Wendy Barajas reiteró su respaldo dentro del proceso interno del partido.
Mediante un comunicado, los panistas señalaron que los resultados de la votación para la integración del órgano directivo del PAN logró que los liderazgos actuales obtuvieran la mayoría absoluta de los consejeros.
El encuentro contó con la participación de 650 militantes con derecho a voto, se eligieron a las y los 90 integrantes del nuevo Consejo Estatal, conformado por 45 mujeres y 45 hombres.
De cara a próximos escenarios políticos y electorales en Sinaloa, parte de la militancia se mostró del lado del proyecto que encabeza la Diputada Roxana Rubio, quien hace poco entró en polémica tras haber sido cuestionada por su abstención en la votación para designar a Yeraldine Bonilla como nueva Gobernadora de Sinaloa.