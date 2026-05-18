Mazatlán
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Política

Reafirma asamblea estatal del PAN respaldo a la Diputada Roxana Rubio en Sinaloa

Este fin de semana la asamblea manifestó el apoyo a la Diputada Roxana Rubio y al proyecto político que, afirman, representa fuerza, estructura y mayor capacidad de movilización al interior del PAN en el Estado
Alexis García |
18/05/2026 12:15
18/05/2026 12:15

A través de una participación de militantes provenientes de distintos municipios del Estado, se celebró en Culiacán la renovación del Consejo Estatal del PAN Sinaloa, en una jornada donde el equipo cercano a Roxana Rubio y Wendy Barajas reiteró su respaldo dentro del proceso interno del partido.

Mediante un comunicado, los panistas señalaron que los resultados de la votación para la integración del órgano directivo del PAN logró que los liderazgos actuales obtuvieran la mayoría absoluta de los consejeros.

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El encuentro contó con la participación de 650 militantes con derecho a voto, se eligieron a las y los 90 integrantes del nuevo Consejo Estatal, conformado por 45 mujeres y 45 hombres.

De cara a próximos escenarios políticos y electorales en Sinaloa, parte de la militancia se mostró del lado del proyecto que encabeza la Diputada Roxana Rubio, quien hace poco entró en polémica tras haber sido cuestionada por su abstención en la votación para designar a Yeraldine Bonilla como nueva Gobernadora de Sinaloa.

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