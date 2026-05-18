$!Reafirma asamblea estatal del PAN respaldo a la Diputada Roxana Rubio en Sinaloa

A través de una participación de militantes provenientes de distintos municipios del Estado, se celebró en Culiacán la renovación del Consejo Estatal del PAN Sinaloa, en una jornada donde el equipo cercano a Roxana Rubio y Wendy Barajas reiteró su respaldo dentro del proceso interno del partido.

Mediante un comunicado, los panistas señalaron que los resultados de la votación para la integración del órgano directivo del PAN logró que los liderazgos actuales obtuvieran la mayoría absoluta de los consejeros.