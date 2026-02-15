Reafirma Mazatlán su tradición honrando al Carnaval

Celebrar la vida, la tradición centenaria y la cultura al son de la banda sinaloense promueve este año el desfile 128 del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 que recorre el Malecón..

La avanzada de los patrocinadores salió primero entreteniendo a los fieles carnavaleros

Las 30 carros alegóricos, con las carrozas reales, lucen brillantes, luminosas y musicales acompañadas de más de 300 bailarines portando una estela de esperanza entreteniendo para olvidar las penas, desechar el mal humor y presumir a los máximos soberanos del pueblo, Anahí I, Reina del Carnaval, Mariana I, Reina de los Juegos Florales, Javier “El Chiras” como Rey de la alegría y las dos reinas infantiles.

El llamado de las autoridades hecho a la población y turistas fue que salgan al Malecón a bailar con las 23 bandas de música instaladas, desde Las letras de Mazatlán hasta la zona de Olas Altas, y por supuesto las que desfilan acompañando a los carros alegóricos a lo largo de su trayecto por el Malecón, pues este año son el atractivo principal del Carnaval Internacional 2026, el homenaje a la tambora sinaloense.

Y la población local y visitantes salieron apoderándose de la Avenida del Mar y camellones, algunos antes desde principios del mes apartando zonas para disfrutar en primera fila del desfile carnavalero, porque les gusta aplaudir, cantar y atrapar cualquier artículo de los patrocinados, como se acostumbra en esta tradicional celebración de los mazatlecos.

Se trata del primer desfile, de dos que contempla el programa del Instituto de Cultura de Mazatlán y que anuncia dos marionetas gigantes y 30 carrozas, las cuales están anunciadas que impresionarán a chicos y grandes, por sus nueve mentes creativas: Ocean Rodríguez y Artefacto Sets, Jorge Osuna, Jorge González Rodríguez, la empresa NINOT de Juan José Boronat y Miguel Ángel Trujillo, Henry Wilson, NICATO de Antonio Rodríguez, José Guzmán y Luis Antonio Ríos, mejor conocido como el “Momo”.

Este domingo la avanzada comercial se programó para arrancar a las 16:30 horas y una hora después el primer carro alegórico desde la altura del Monumento al Pescador.

Así que todo está listo, si es que no hay ningún inconveniente para que el primer desfile del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora! conquiste con música, tradición y figuras alegóricas, así como actores reconocidos que saludarán desde lo alto el público por el paseo costero.

Este primer desfile es muy importante para la corte real del Carnaval de Mazatlán 2026 que ya portan sus coronas, como Anahí I, Reina del Carnaval; Mariana I, Reina de los Juegos Florales y Javier I, El Chiras, Rey de la alegría y para Eeilen I, Reina Infantil de Carnaval y la Reina la Poesía obtendrán sus atributos reales este lunes 16 de febrero en el estadio Teodoro Mariscal.

Entre las figuras del entretenimiento que desfilará estará Aldo De Nigris, el influencer, ganador de La Casa de los Famosos 2025 y Marcuss Ornelas, galán de las telenovelas del Canal de las Estrellas.

También participan siete bandas de música a pie, 22 comparsas, 13 de concurso y 9 de exhibición, con un total de 310 participantes, más la comparsa del DIF con alrededor de 150 personas, según información proporcionada por Cultura Mazatlán.

La Banda Estrellas de Sinaloa, encabezada por don Germán Lizárraga, el homenajeado por sus 75 años de trayectoria musical, en esta edición 128 del carnaval, por su legado sinaloense.

También desfilará la Banda La Costeña, la potencia popular, una agrupación que transforma cada paso del desfile en un llamado a bailar, celebrar y dejarse llevar por el ritmo, además de Max Peraza, el embajador contemporáneo de la banda y que ha llevado el género a las nuevas generaciones.

Pepe Garza, el compositor que canta al orgullo mazatleco, creador del tema “Soy de Mazatlán”, no faltará a su cita con esta fiesta popular que describió en una pieza musical su gente con el amor por la tierra, el carácter y el espíritu trabajador.

Para el martes la avanzada comercial inicia más temprano, a las 15:00 horas y el desfile comienza a las 16:00 horas sobre la Avenida Del Mar, a la altura de la Avenida De los Deportes, para terminar en Olas Altas.