Reafirma Sinaloa su liderazgo turístico: recibe a más de 300,000 visitantes el fin de semana largo

Mazatlán, Sinaloa, 4 de mayo de 2026.- El estado de Sinaloa reafirmó su liderazgo turístico durante el fin de semana largo, registrando una afluencia de más de 300 mil visitantes, con una ocupación hotelera del 70 por ciento y una derrama económica superior a 874 millones de pesos.

Los visitantes llenaron playas, exploraron comunidades, Pueblos Mágicos, Señoriales y vibraron con una cartelera de espectáculos de primer nivel.

La oferta de entretenimiento fue un factor determinante para la llegada de turistas, destacando los conciertos de Chayanne en Mazatlán y Matute en Culiacán.

La secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, señaló que Sinaloa se sigue consolidando como uno de los mejores destinos para vacacionar en el país.

“Empezamos el mes de mayo con el pie derecho con este exitoso puente vacacional, en un mes que tendrá cinco fines de semana lo cual es excelente para el turismo en Sinaloa, donde la combinación de nuestra infraestructura, la calidez de nuestra gente y eventos de gran magnitud nos posicionan en la preferencia de los turistas”, aseguró la funcionaria estatal.

En Mazatlán, Chayanne cautivó a más de 17 mil personas en el Estadio El Encanto, quienes vibraron con una producción de clase mundial que atrajo a fans tanto del estado como de diversas partes de la República Mexicana.

De viernes a domingo, el puerto registró una ocupación hotelera del 86 por ciento, más de 158 mil visitantes y una derrama económica estimada de 658 millones de pesos.

Este fin de semana también se realizó el festival de surf Mexi Log, con más de 160 participantes de 35 países. Y del 6 al 10 de mayo se llevará a cabo la Copa Mazatlán de Futbol Femenil, con más de 250 equipos de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, entre otros estados.

Para este mes, Mazatlán continuará posicionandose como destino líder en el Pacifico mexicano, al recibir a seis cruceros turísticos.

Mientras que Culiacán recibió al grupo Matute, que logró reunir a más de 10 mil asistentes en el Estadio Dorados, consolidando a la ciudad como un punto clave para el turismo de espectáculos.

Paralelamente, los Pueblos Mágicos de la entidad reportaron un dinamismo económico importante, gracias a los viajeros que buscaron experiencias culturales, gastronómicas y de contacto con la naturaleza.

El programa Enamórate de Sinaloa llegó a Cosala, Altata, Topolobampo, El Habal y El Rosario.

Con estos resultados, el Gobierno del Estado de Sinaloa reafirma su compromiso de continuar impulsando la promoción turística para mantener la competitividad de sus destinos.