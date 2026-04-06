$!Realiza Bomberos Mazatlán 200 atenciones por picaduras de quemadores tan solo en módulo de Monumento al Pescador

Como parte de las acciones de prevención y rescate del operativo de Semana Santa 2026, el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán brindó alrededor de 200 atenciones por picaduras de quemadores tan solo en el modelo instalado frente al Monumento al Pescador; así lo informó el Comandante Saúl Robles Chávez.

Indicó que de los tres puntos de atención ciudadana con los que estuvieron trabajando, el de la avenida Gutiérrez Nájera fue el que más atenciones necesitó. Sin embargo, las labores de una fuerza de tareas que circulaba por toda la franja turística, también ayudó para atender más casos de quemadores en otros lados.

“Gracias a Dios, nos fue muy bien. Creo que estuvimos muy oportunos en las atenciones, sobre todo en el punto de Monumento al Pescador, el cual tuvo muchas atenciones en cuestión de las picaduras de quemador que tuvimos ahí, ya que fueron bastantes personas que se vieron afectadas”, contó Robles Chávez.

“Fueron alrededor de casi 200 personas las que se atendieron ahí en ese punto, por picaduras de quemador. Sumados a lo que tuvimos atendiendo en los otros puntos, pues en el punto de Marina se atendieron otros 18 y en el punto de Valentino’s se atendieron a seis personas más. Sin duda fue algo que no se había presentado tanto en una Semana Santa, pero al final dimos buena respuesta a la ciudadanía en ese aspecto”.