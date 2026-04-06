$!Realiza Bomberos Mazatlán 200 atenciones por picaduras de quemadores tan solo en módulo de Monumento al Pescador

Como parte de las acciones de prevención y rescate del operativo de Semana Santa 2026, el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán brindó alrededor de 200 atenciones por picaduras de quemadores tan solo en el modelo instalado frente al Monumento al Pescador; así lo informó el Comandante Saúl Robles Chávez.
Indicó que de los tres puntos de atención ciudadana con los que estuvieron trabajando, el de la avenida Gutiérrez Nájera fue el que más atenciones necesitó. Sin embargo, las labores de una fuerza de tareas que circulaba por toda la franja turística, también ayudó para atender más casos de quemadores en otros lados.
“Gracias a Dios, nos fue muy bien. Creo que estuvimos muy oportunos en las atenciones, sobre todo en el punto de Monumento al Pescador, el cual tuvo muchas atenciones en cuestión de las picaduras de quemador que tuvimos ahí, ya que fueron bastantes personas que se vieron afectadas”, contó Robles Chávez.
“Fueron alrededor de casi 200 personas las que se atendieron ahí en ese punto, por picaduras de quemador. Sumados a lo que tuvimos atendiendo en los otros puntos, pues en el punto de Marina se atendieron otros 18 y en el punto de Valentino’s se atendieron a seis personas más. Sin duda fue algo que no se había presentado tanto en una Semana Santa, pero al final dimos buena respuesta a la ciudadanía en ese aspecto”.
Además de las picaduras de quemadores, el Comandante señaló que se hicieron seis traslados del módulo de Monumento al Pescador hacia los hospitales; específicamente con niños que necesitaban más atención en cuestión de medicación. Por tal motivo se decidió mandarlos a que los médicos les pudieran suministrar algún analgésico.
Por otro lado, los Bomberos también atendieron otras emergencias en la ciudad, tales como un vehículo derrapado, un choque por un patín eléctrico; un atropellado, una persona que sufrió un paro cardíaco y una atención por heridas punzocortantes; siendo un total de 32 emergencias.
“Fueron 17 incendios de baldíos, dos incendios de vehículos, dos fugas de gas, dos incendios de casa habitación, dos derrames de combustible por choques; un incendio en unos departamentos y un caso de control animal en el que estuvimos también un atrapamiento de una víbora, entre otros servicios”.