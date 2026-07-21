Realiza CFE trabajos en líneas de conducción sobre Avenida Santa Rosa, en Mazatlán

Personal de la Comisión Federal de Electricidad realizó este martes trabajos de mantenimiento en las líneas de conducción ubicadas sobre la Avenida Santa Rosa, a la altura de la Colonia Jaripillo, con el objetivo de fortalecer el suministro de energía eléctrica en la zona.

Desde temprana hora, las cuadrillas comenzaron las labores sobre la línea de postes que se extiende a lo largo de la avenida con dirección al Parque Lineal, apoyándose de un camión con grúa para elevar a los trabajadores hasta la parte alta de las estructuras, donde realizaron maniobras en los fusibles y componentes del tendido eléctrico.

Como parte de las acciones de seguridad, uno de los carriles de circulación sobre la Avenida Santa Rosa fue delimitado con conos naranjas, obligando a los automovilistas a transitar de manera alternada por un solo carril. A pesar de esta reducción vial, durante la jornada no se reportó cala vial.

Durante los trabajos también llamó la atención que algunos postes presentaban una ligera inclinación, situación que obligó al personal de la CFE a extremar precauciones mientras efectuaban las maniobras de mantenimiento.

Vecinos de la Colonia Jaripillo señalaron que el servicio de energía eléctrica fue suspendido por algunos momentos mientras se desarrollaban las labores; sin embargo, en sectores cercanos como Misiones y Valle Dorado no se reportaron interrupciones en el suministro durante la mañana y parte del mediodía.

Hasta el momento, la CFE no ha informado si estas acciones forman parte de un programa de mantenimiento que continuará durante los próximos días o si los trabajos concluirán este mismo martes.