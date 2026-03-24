$!Realiza Club de Leones campaña de revisión de la vista y donación de lentes

En busca de apoyar a los sectores más vulnerables de la comunidad, el Club de Leones de Mazatlán arrancó este martes la campaña de revisión de la vista y donación de lentes, en la que estarán haciendo exámenes y entregando anteojos a la gente los días 24, 25 y 26 de marzo. En esta ocasión, la jornada visual tuvo como sede la Preparatoria José Vasconcelos, lugar donde personas de todas las edades acudieron desde temprano para aprovechar la promoción del Club de Leones, ya que la campaña únicamente tenía un costo de aportación de 50 pesos.

Los lentes donados para la campaña, así como los exámenes, corrían a cargo de los socios de Detroit Lake Minnesota Lions Club, quienes mantienen la tradición de viajar al puerto para beneficiar con más de 900 lentes a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de Mazatlán.

Marina Guerra Pinal, tercera vicepresidenta del Club de Leones de Mazatlán, indicó que los mismos doctores de Detroit son los que hacen el proceso antes de entregar los lentes. En tanto, espera que los locales puedan responder de manera positiva a la campaña para que se regalen todos los anteojos.

“Año con año, más o menos en estas fechas, los compañeros Leones de Estados Unidos, del estado de Minnesota, vienen y nos han apoyado año con año. Ellos donan los lentes y entonces son gratuitos. Nada más se les pide a las personas una módica donación de 50 pesos. Es todo, pero aquí se les hace la graduación y ya salen con sus lentes cada persona que lo necesite”, dijo Guerra Pinal.