$!Realiza colectivo extensa jornada de pega de fichas de desaparecidos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con determinación, integrantes del colectivo de buscadoras Por las Voces Sin Justicia realizaron este jueves una extensa jornada de pega de fichas de búsqueda denominada “Búsqueda en Vida”, en diferentes avenidas de Mazatlán. A través de esta actividad, el colectivo busca recordar a las víctimas de desaparición en el puerto, con la finalidad de mantener sus rostros y casos presentes entre la comunidad.





Marisela Carrizales Domínguez, miembro de este colectivo, expresó que esta acción forma parte de una labor constante de visibilización realizada por madres y familiares que continúan buscando a sus seres queridos día tras día. ”Con esta actividad que lleva por nombre ‘Búsqueda en Vida’, buscamos visibilizar los rostros de todos nuestros desaparecidos, incluyendo los números de contacto del colectivo y de la Comisión Estatal de Búsqueda para que cualquier persona pueda brindar información de manera anónima”, comentó. “Lo que queremos es que la gente recuerde que seguimos buscándolos día con día, aunque pasen los años”.





Carrizales Domínguez detalló que el objetivo es facilitar que cualquier persona que posea información, por mínima que sea, pueda compartirla con los familiares y la Comisión Estatal de Búsqueda, institución que acompañó a las buscadoras en esta actividad. “Cualquier información que alguien tenga sobre alguna fosa, restos o algún dato que pueda servir, puede compartirla con total confianza; todo es anónimo y nosotras acudimos”, declaró. La jornada se puso en marcha en la avenida Miguel Alemán, para posteriormente avanzar hacia la avenida Emilio Barragán en dirección a la Puntilla, para concluir sobre la avenida Gabriel Leyva, dejando así un recorrido extenso que se prolongó hasta las 14:00 horas.





A lo largo del trayecto, las cerca de 30 integrantes del colectivo en conjunto con la Comisión de Búsqueda, colocaron cerca de mil 500 fichas de búsqueda en postes, paredes y espacios transitados, con el propósito de que la mayor cantidad posible de ciudadanos se encuentre con los rostros de quienes aún no regresan a casa. Asimismo, durante la jornada, el colectivo contó con la atención de elementos de la Secretaría de Marina, Policía de Investigación y Policía Estatal, para resguardar su labor y brindar protección. Para Carrizales Domínguez y el resto de los integrantes de Por las Voces Sin Justicia, este tipo de acciones cobran sentido no solamente por mantener viva la memoria de las personas desaparecidas, sino porque también han demostrado ser un mecanismo efectivo para obtener información. Comentó como con frecuencia hay quienes, al leer las fichas, toman fotografías o anotan números para posteriormente comunicarse y aportar datos sobre posibles ubicaciones de fosas clandestinas, restos o sitios donde podrían encontrarse personas desaparecidas. “Estas actividades ayudan a que la gente vea que nos hacen falta, todos nos hacen falta, y a veces al ver las fichas alguien toma el número y nos llama de manera anónima para dar algún dato”, comentó.



