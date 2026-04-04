$!Realiza Comercio recorrido de inspección a vendedores ambulantes en playas de Mazatlán

Encabezados por el subdirector de la dependencia, Jorge Palomino, un grupo de trabajadores de Oficialía Mayor arrancó la supervisión muy temprano desde Playa Brujas, lugar donde tuvieron acercamientos con los comerciantes que tienen sus puestos semifijos de comida y bebida en la playa.

En busca de cerciorarse que todos los vendedores ambulantes cuenten con el permiso correspondiente y no se cometan faltas al reglamento durante Semana Santa, la subdirección de Comercio Municipal realizó este sábado un recorrido de inspección y vigilancia en las playas de Mazatlán.

Asimismo, también hablaron con los vendedores ambulantes de carretas, quienes comúnmente ofrecen sus productos por toda la franja costera a los bañistas. Entre estos se encuentran venta de cocos, ostiones, ceviches, helados y productos turísticos como toallas, lentes, sombrillas y hasta sillas.

El recorrido de la subdirección de Comercio avanzó por las playas de Cerritos, las cuales suelen tener más concurrencia por estás fechas; mientras que también se hicieron inspecciones a los vendedores en las playas de Zona Dorada, en las que también se revisan permisos a parachuteros y paseos en lancha.

Por otro lado, Palomino Rodríguez compartió que para esta Semana Santa, Oficialía Mayor había entregado hasta el momento 120 permisos para vendedores ambulantes y otros 350 para músicos. Sin embargo, ambos gremios aún puede solicitar sus permisos en los módulos de la dependencia.

Cabe recordar que hace unos días, el presidente del Sindicato de músicos de Mazatlán, Marco Antonio Gordoa, comentó que los filarmónicos esperan solicitar alrededor de 500 permisos para la temporada vacacional. Por lo tanto, este sector se mantendrá activo durante la semana de Pascua, fecha en que se celebra la Semana de la Moto en Mazatlán.