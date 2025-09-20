$!Realiza CRIT en el malecón de Mazatlán un boteo masivo rumbo al Teletón 2025

MAZATLÁN._ Con el objetivo de aportar su granito de arena para llegar a la meta de 420 millones de pesos de este año, el CRIT Sinaloa celebró este sábado su tradicional boteo masivo en el malecón de Mazatlán, donde cientos de personas se sumaron a la causa en favor del Teletón 2025. En medio de una fiesta de colores y ambiente musical, un numeroso grupo de niños, jóvenes y adultos se dio cita en el Monumento al Pescador para arrancar con la campaña de boteo en la ciudad. A lo largo de hora y media, esperaron en los semáforos para abordar a conductores y transeúntes en busca de una moneda.





Encabezados por la directora del CRIT Sinaloa, María Gutiérrez Pérez; el director del DIF Mazatlán, José Luis Gómez; y la Reina Infantil del Carnaval 2025, Ángela Salazar, los voluntarios se armaron con los “cochinitos” para emprender el camino que los llevará al gran evento Teletón del próximo 11 de octubre.

“Hoy damos inicio al boteo Teletón y con eso evidentemente hacemos el arranque de la colecta anual. Estamos muy contentos de poder iniciar a nivel nacional y sobre todo hoy en Sinaloa, ya que en todo el estado se hizo un boteo. Y gracias al DIF Sinaloa logramos llegar a todos los municipios”, dijo Gutiérrez Pérez. “Avisarles que el Teletón cambia este año; no será en nuestro tradicional diciembre, sino que será el 11 de octubre. Se adelanta la fecha, estamos a poquito más de 20 días del evento Teletón y vamos por una meta muy grande, que es arribita a 420 millones de pesos, pero tenemos mucha fe de que como siempre los mexicanos y mexicanas nos van a apoyar”. La directora destacó la importancia de contar con el apoyo de la ciudadanía para mantener las instalaciones del CRIT Sinaloa, ya que actualmente se atienden a 520 niños de todo el estado. Es por eso que este año se repartieron más de 2 mil 200 “cochitos” en todo el estado.







TELETÓNA MAZATLÁN TENDRÁ SU FIESTA EN EL PARQUE CIUDADES HERMANAS Asimismo, María Gutiérrez Pérez anunció que para este año, el evento Teletón en Mazatlán cambiará de sede al Parque Ciudades Hermanas, donde se estará llevando a cabo una kermés con juegos y actividades para que las familias puedan acudir y consumir en los puestos. Todo lo recaudado irá al acumulado del Teletón. “Estamos ya activando nosotros también el tradicional evento Teletón aquí en Mazatlán; vamos por el segundo año y en esta ocasión nos salimos del CRIT, es decir, no vamos a tener evento del CRIT como el año pasado, lo vamos a hacer fuera. Nos apoyó muchísimo nuestra Presidenta Municipal y vamos a tener el evento el sábado 11 de octubre en el Parque Ciudades Hermanas, desde las 04:00 de la tarde y hasta las 08:00 de la noche”.