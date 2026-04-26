$!Realiza Cruz Roja Mazatlán su Gran Bazar mensual de ropa y accesorios

Con el objetivo de apoyar a la delegación en su misión de recaudar fondos para atenciones y servicios, el Voluntariado de Damas de Cruz Roja Mazatlán celebró este domingo su Gran Bazar mensual de ropa y accesorios, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Centro. Encabezados por Laura Delia Hernández, coordinadora del grupo, el bazar volvió a ofrecer prendas de todo tipo este domingo; desde pantalones y playeras para hombres hasta vestidos, bolsas y sombreros para mujeres, mismos que fueron donados a ellos anteriormente. El grupo del Voluntariado estuvo recibiendo a distintos grupos de personas desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, horario en que pudieron vender artículos y accesorios como libros, juguetes y hasta utensilios, a gente que estuvo de visita en diferentes horarios para unirse a la causa.







“Bueno, realmente como en todos los negocios, de repente llega mucha gente, de repente está solo, pero hasta ahorita vamos bien a comparación de otras veces, la verdad, y eso nos motiva a seguir realizando este tipo de actividades”, dijo Laura Delia Hernández. “La finalidad es totalmente de apoyo para la institución. Está actividad se hace el último domingo de cada mes, y seguimos ofreciendo ahorita variedad de ropa, artículos, bolsas y etc. En ocasiones tenemos mobiliario, pero ahorita no tenemos a la vista”.





