$!Realiza Cruz Roja Mazatlán su Gran Bazar mensual de ropa y accesorios

Con el objetivo de apoyar a la delegación en su misión de recaudar fondos para atenciones y servicios, el Voluntariado de Damas de Cruz Roja Mazatlán celebró este domingo su Gran Bazar mensual de ropa y accesorios, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Centro.
Encabezados por Laura Delia Hernández, coordinadora del grupo, el bazar volvió a ofrecer prendas de todo tipo este domingo; desde pantalones y playeras para hombres hasta vestidos, bolsas y sombreros para mujeres, mismos que fueron donados a ellos anteriormente.
El grupo del Voluntariado estuvo recibiendo a distintos grupos de personas desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, horario en que pudieron vender artículos y accesorios como libros, juguetes y hasta utensilios, a gente que estuvo de visita en diferentes horarios para unirse a la causa.
“Bueno, realmente como en todos los negocios, de repente llega mucha gente, de repente está solo, pero hasta ahorita vamos bien a comparación de otras veces, la verdad, y eso nos motiva a seguir realizando este tipo de actividades”, dijo Laura Delia Hernández.
“La finalidad es totalmente de apoyo para la institución. Está actividad se hace el último domingo de cada mes, y seguimos ofreciendo ahorita variedad de ropa, artículos, bolsas y etc. En ocasiones tenemos mobiliario, pero ahorita no tenemos a la vista”.
Por otro lado, Laura Delia reiteró la invitación a sumarse al desayuno denominado “Las Flores Mayo”, mismo que se llevará a cabo el 9 de mayo en el Centro de Convenciones con rifa de regalos y presentación de stands liderados por varios emprendedores y emprendedoras de la ciudad.
“Muy importante recordar que el sábado 9 de mayo en el Centro de Convenciones, de 9 a la 1 de la tarde, tenemos el desayuno y baile de ‘Las Flores de mayo’ que es en obra altruista para Cruz Roja. La invitación también para los que gusten sumarse, ya que hasta el día de hoy, tenemos todavía disponibles aún stands y algunos pocos desayunos para entrar”.
De igual modo, recordó que en el mes de septiembre tendrán el evento “Mil Amigos”, que consiste en la rifa de una serie de obsequios donados por dos hoteles importantes de Mazatlán, los cuales son una estancia en la Riviera Maya, otro en Los Cabos y otros cinco en de la Riviera Nayarit. Además, de la rifa de una pintura al pastel del maestro José Luis Lizárraga Larriaga.