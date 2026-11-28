Como parte de una demostración sobre como se prepara su personal ante una agresión durante un traslado, la Secretaría de la Marina realizó este sábado en Mazatlán un simulacro de ataque armado contra un convoy, con la participación de elementos pertenecientes a la Cuarta Región Naval. Integrantes del Batallón de Infantería de Marina participaron este sábado en un simulacro con el afán de mostrar la preparación de su personal en una jornada en la que también se incluyó una exhibición del equipo táctico que utiliza la Infantería de Marina en sus operaciones. La maestre Yenifer Montejo León, integrante del Batallón de Infantería de Marina Número 442, explicó que este ejercicio, en el que se empleó un vehículo blincado ‘Escualo’, recreó la respuesta de la tripulación ante una agresión durante un desplazamiento, desde la alerta inicial hasta el momento en que el personal volvió a abordar la unidad para reanudar el recorrido.









“El día de hoy nos encontramos para realizar un ejercicio de contraemboscada de vehículo en movimiento. El personal de Infantería de Marina realizará el siguiente protocolo. El elemento encargado del arma de apoyo se percata de la agresión, alertando al resto del personal”, comentó. “El elemento encargado del arma de apoyo se percata de la agresión, alertando al resto del personal. Una vez controlada la amenaza, el comandante ordena el cese del fuego y abordaje del vehículo”, agregó. Montejo León señaló que el Escualo fue desarrollado en 2024 como parte del plan estratégico 2024-2045 de la Armada de México y en su diseño participaron la Dirección General de Ingeniería Naval y la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Marina.









“Este vehículo fue desarrollado por la Dirección General de Ingeniería Naval y la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Marina por personal técnico y especializado de esta dependencia”, declaró. Después del simulacro, personal naval presentó el equipo que emplea en labores de artillería, comunicaciones, vestuario y atención inicial de heridos. En cada área, los encargados explicaron en qué condiciones se usa el material exhibido. Jesús Omar Marín Hernández, encargado de artillería del Batallón de Infantería de Marina número 441, con sede en Mazatlán, mostró parte del armamento de cargo, y durante la exhibición distinguió el equipo de uso cotidiano del que se asigna al personal para funciones específicas en tierra, a bordo de embarcaciones o desde aeronaves.









Por su parte, César Antonio Rangel Ledesma explicó que la Infantería de Marina utiliza equipos portátiles de radio y de comunicación satelital para mantener el enlace entre el personal desplegado, destacando que estos equipos se emplean tanto en zonas urbanas como en lugares de difícil acceso. Rangel Ledesma añadió que los equipos cuentan con cifrado y que, aunque se trata de distintos modelos, pueden comunicarse entre sí, donde esta compatibilidad permite coordinar al personal de tierra con las unidades marítimas y aéreas. En el área de vestuario, Jesús Alejandro de Fierro Segura presentó uniformes y prendas para actividades en instalaciones navales y para jornadas en campo, donde la muestra incluyó sombreros para protegerse del sol, botas resistentes al agua, chamarras rompevientos y conjuntos térmicos. De Fierro Segura describió también una chamarra de dos piezas que combina una capa exterior para proteger del viento y la lluvia con una interior que ayuda a conservar el calor. A su vez, la teniente de corbeta Aidé Ruiz Rojas, del Servicio de Sanidad Naval, mostró el botiquín que porta cada infante de Marina para brindar atención inmediata en caso de una lesión, donde entre sus componentes figuran un torniquete, vendajes de compresión, gasas hemostáticas, tijeras y una manta térmica.









