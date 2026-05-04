$!Realiza Escuadrón Acuático tres rescates de bañistas durante el último fin de semana en Mazatlán

Ante la gran afluencia de turistas que llegaron al puerto para el fin de semana largo, el Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán realizó un total de tres rescates a bañistas en distintas playas del puerto; así lo informó el Comandante de los salvavidas, Gustavo Espinoza.
Mencionó que tan solo en los últimos tres días, las playas mazatlecas albergaron alrededor de 20 mil personas de todas partes del país. Ante esta situación, el equipo de salvavidas estuvo pendiente para brindar atención médica a las personas que tuvieron altercados dentro del mar.
“Sí, tuvimos aproximadamente en este fin de semana alrededor de 20 mil personas, lo que es de turismo y afluencia en nuestra área de playa. Fueron tres rescates los que se realizaron en las áreas de costa y se dio atención médica, principalmente en Isla de la Piedra”, explicó Espinoza Bastidas.
Confirmó que las atenciones se dieron en la zona de Olas Altas, en las playas de Avenida del Mar y en Playa Cerritos, donde generalmente se concentra una gran parte de bañistas. En tanto, también se presentaron incidentes con quemadores que fueron atendidos a la brevedad.
El comandante reiteró que todas las playas del puerto cuentan con señalética de recomendación a los bañistas; además de que cada salvavidas tiene el deber de asesorar a los visitantes acerca de pláticas preventivas. Y en caso de algún accidente, ya se contacta al servicio médico para más atenciones.
“También hubo personas afectadas que se lesionaban y como somos primer contacto con el turismo, entonces nosotros damos la atención primaria como primer respondiente. Posteriormente se le habla al servicio médico para que continúe con su valoración si es que requiere alguna asistencia de un médico”.
Asimismo, señaló que para el mes de mayo se espera que disminuya la asistencia de bañistas en las playas, ya que es una temporada de respiro previo a las vacaciones de verano que inician en junio. Sin embargo, afirmó que el Escuadrón Acuático se mantendrá alerta la brindar cualquier rescate.