$!Realiza Escuadrón Acuático tres rescates de bañistas durante el último fin de semana en Mazatlán

Ante la gran afluencia de turistas que llegaron al puerto para el fin de semana largo, el Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán realizó un total de tres rescates a bañistas en distintas playas del puerto; así lo informó el Comandante de los salvavidas, Gustavo Espinoza.

Mencionó que tan solo en los últimos tres días, las playas mazatlecas albergaron alrededor de 20 mil personas de todas partes del país. Ante esta situación, el equipo de salvavidas estuvo pendiente para brindar atención médica a las personas que tuvieron altercados dentro del mar.

“Sí, tuvimos aproximadamente en este fin de semana alrededor de 20 mil personas, lo que es de turismo y afluencia en nuestra área de playa. Fueron tres rescates los que se realizaron en las áreas de costa y se dio atención médica, principalmente en Isla de la Piedra”, explicó Espinoza Bastidas.